Una situación bastante grave asustó a los seguidores del fútbol en Uruguay, ya que Diego Forlán, uno de los futbolistas más importantes en la historia de ese país, tuvo que ser internado de urgencia luego de un partido de fútbol.

Y es que después de su retiro del fútbol profesional, el uruguayo juega en una categoría de futbolistas de más de 40 años llamada Liga Universitaria de Deportes, en la que defiende los colores de Old Boys. Sin embargo, en el compromiso contra Old Christians, el jugador sufrió un golpe que le dejó como resultado tres costillas rotas y dificultad para respirar.

Así lo dio a conocer el uruguayo por medio de un mensaje de WhatsApp al diario El País desde el hospital en el que estará internado por algunos días más.

“Tres costillas rotas, la 4,5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón… Me van a ingresar y poner un caño para drenar. Me quedo ingresado hasta el martes. En 20 años de profesional nunca me pasó esto”, dijo Forlán.

TREMENDO 👀😱 || 🤕🇺🇾 Diego Forlán, se fracturó tres costillas en un partido de fútbol El jugador sufrió un golpe mientras jugaba el Clásico entre Old Boys y Old Christians de la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay 🇺🇾 pic.twitter.com/VfGsszpzyN — Ecuagol (@ECUAGOL) October 20, 2025

El uruguayo agregó: “Yo voy, defino y lo veo porque en un momento, cuando encaro, veo que le gano a Quique y veo que Josema se va para adentro. Y ahí engancho para adentro, para que me quede para la zurda y pegarle. Ahí sale Josema a cortar el tiro, yo le pego, salto y ahí para mí o lo toco yo o Josema me toca, pero fue la jugada, no tuvo culpa. La verdad que no tuvo culpa y ahí es donde yo quedo desequilibrado y quedo en el aire. Y la mano me queda ahí, como que no puedo sacar la mano para apoyarme y caigo como una bolsa de papa”.

Ante esto, el jugador aseguró que lo que más le preocupó es que después de unos segundos no pudo respirar más y el dolor era bastante fuerte, por lo que pidió que lo llevaran al hospital de urgencias.

Allí permanecerá hospitalizado por lo menos hasta este martes mientras le hacen más estudios, pero por fortuna ya está siendo tratado y se ha ido recuperando con el paso de las horas.

Cabe recordar que Forlán es de los jugadores más importantes en la historia del continente por la Copa América que ganó en 2011 y por ser elegido el mejor jugador del Mundial 2010, pues se le recuerda como el futbolista que mejor dominó el Jabulani.

