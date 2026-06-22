Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

La transmisión oficial del partido entre Argentina vs. Austria, que se pudo disfrutar este 22 de junio por la señal principal del Gol Caracol, captó a Shakira en uno de los palcos del estadio, con sus hijos, Milan y Sasha, a su lado, unos días después de que se le viera en actitud muy cariñosa con un actor.

Sigue a PULZO en Discover

La cámara captó justo cuando el hijo mayor de la colombiana la abrazó y le dio un beso en la mejilla, evidenciado el inmenso amor que siente por ella. Posteriormente, la imagen de la barranquillera fue expuesta en las pantallas del estadio por lo que ella se quitó las gafas oscuras que llevaba para saludar a toda la gente.

Hay que recordar que mientras Shakira mantuvo una relación amorosa con Gerard Piqué, el padre de sus hijos, tuvo un vínculo cordial con Lionel Messi y su esposa, Antonella Rocuzzo, y otros futbolistas que en ese momento jugaban en Barcelona.

De hecho, la artista fue una de las invitadas al matrimonio de Messi y Rocuzzo, que se llevó a cabo el 30 de junio de 2017. En ese momento, la barranquillera posó al lado de Piqué. Ahora, la intérprete de ‘Hips don’t lie’ vuelve a vivir un momento especial en la vida del futbolista argentino, pues se conviritió en el máximo marcador de los Mundiales.

¿Quién sería la pareja actual de Shakira?

Durante junio de 2026 surgieron especulaciones sobre un posible romance entre Shakira y Manuel García-Rulfo. Los rumores aparecieron después de que ambos fueran fotografiados juntos en Los Ángeles a la salida de un hotel, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios de espectáculos. Sin embargo, ni la cantante ni el actor han realizado declaraciones confirmando que sean pareja.

En entrevistas recientes concedidas a medios internacionales, la cantante aseguró que actualmente su prioridad son sus hijos, Milan y Sasha, así como los múltiples compromisos derivados de su gira y proyectos musicales. Incluso afirmó que no tiene mucho tiempo para la vida social y que no contempla una relación formal en este momento.

* Pulzo.com se escribe con Z