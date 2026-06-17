Por: Caracol Televisión

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La intérprete de temas como ‘Dai Dai’, ‘Waka Waka’ y ‘Hips don’t lie’ volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales luego de ser captada por la prensa en una cita con el destacado actor Manuel Rulfo. Las fotografías fueron tomadas el pasado 16 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de su show en el Mundial de Fútbol 2026 y en el marco de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

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En la imágenes se observa a la colombiana y al actor luciendo atuendos negros con jean. Inicialmente, cenaron juntos y luego se fueron en un vehículo conducido por él; sin embargo, poco después de conocieron videos en donde se les veía disfrutando de una fiesta en el club La Floridita de Los Ángeles.

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Quién es el actor al que grabaron cenando con Shakira

Manuel García Rulfo es un destacado actor de cine y televisión y modelo mexicano nacido en Guadalaraja, Jalisco, en 1981. Hace aproximadamente se fue a vivir a Hollywood donde ha participado en producciones de renombre como ‘Jurassic World’, ‘Los siete magníficos’, ‘Muerte en el Nilo’, ‘The Lincoln Lawyer’, entre otros proyectos.

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Asimismo, es famoso por ser el sobrino/nieto del escritor, guionista y fotógrafo Juan Rulfo, destacada figura del siglo XX. A través de redes sociales, el actor acostumbra a publicar contenido relacionado con su carrera, resaltando de esta forma diferentes historias a través del lente de su cámara.

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Es necesario mencionar que Rulfo sostuvo una relación con Audrey McGraw, hija de las estrellas de country Tim McGraw y Faith Hill. Mientras tanto, Shakira ha explicado en varias ocasiones que se encuentra soltera y enfocada en su trabajo y en sus hijos luego de su ruptura en Gerard Piqué en 2022.

De hecho, hace poco concedió una entrevista para la Revista People, donde señaló que por el momento no está interesada en abrirse sentimentalmente a una nueva pareja: “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores”, explicó durante la entrevista. Sin embargo, los fanáticos los siguen vinculando teniendo en cuenta la exposición de la barranquillera debido a su participación en la Copa del Mundo.

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