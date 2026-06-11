La antesala del Mundial 2026 dejó momentos dentro y fuera de la cancha. Uno de los más llamativos tuvo como protagonista al periodista argentino Marcelo Benedetto, quien fue parte central de una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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(Vea también: La imagen de Shakira que no se vio en la transmisión de TV: la sacaron a empujones de la cancha)

Mientras hacía una salida en vivo para DSports desde el Estadio Ciudad de México, el comunicador interrumpió inesperadamente la transmisión al percatarse de que una de las artistas más esperadas de la ceremonia de apertura estaba a pocos metros de él.

Benedetto abandonó su puesto al ver aparecer a Shakira

Todo ocurrió mientras Benedetto conversaba con sus compañeros de estudio desde las instalaciones del estadio.

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En medio de la transmisión, el periodista observó movimiento a sus espaldas y decidió advertir a quienes lo acompañaban en el programa sobre lo que estaba ocurriendo.

“¿Me permitís que voy por una consigna? Está viniendo Shakira. Voy a buscar a Shakira”, dijo al aire.

Acto seguido, dejó el micrófono y abandonó momentáneamente su posición para acercarse a la artista colombiana.

Las cámaras registraron el momento en que Benedetto se dirigió hacia la cantante mientras ella caminaba por una de las zonas internas del escenario mundialista.

Este es el video:

¡ESTE CROOSOVER NO LO TENÍAS! 🎙️ @m_benedetto y SHAKIRA en el Azteca, a menos de 24 horas del inicio del #MundialEnDSPORTS. 📸🔙 Ya tenía una con Dua Lipa… #SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/0EnGWCpnsk — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

Shakira accedió a la fotografía con Marcelo Benedetto

La artista barranquillera se encontraba ultimando detalles relacionados con su participación en la ceremonia de apertura del Mundial. Cuando Benedetto llegó hasta donde estaba, le pidió una fotografía para inmortalizar el encuentro.

Shakira aceptó con naturalidad y posó junto al periodista, que no ocultó su emoción por el inesperado momento.

Luego de la breve interacción, la cantante continuó su recorrido hacia la zona de camerinos para seguir con sus compromisos previos al espectáculo.

Luego de conseguir la fotografía, Benedetto volvió a su lugar de trabajo y retomó la cobertura del evento.

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