La fiesta del Mundial 2026 no solo se vivió dentro de la cancha. En las tribunas y sus alrededores también se registraron escenas que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

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Una de las más llamativas tuvo como protagonista a un aficionado coreano que terminó convertido en el centro de atención de miles de seguidores mexicanos durante la jornada inaugural del torneo.

Las imágenes, compartidas por ESPN, muestran el momento en el que el hincha asiático fue rodeado por una multitud que decidió hacerlo parte de la celebración.

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Mexicanos hicieron volar a un aficionado coreano en plena fiesta mundialista

En el video se observa cómo cientos de aficionados levantan al visitante y comienzan a lanzarlo por los aires en medio de cánticos y aplausos.

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El hombre alcanzó a elevarse varios metros mientras la multitud celebraba y disfrutaba del ambiente festivo que rodeó el inicio de la Copa del Mundo.

Lejos de mostrar preocupación, el aficionado parecía disfrutar cada instante de la experiencia. Su sonrisa era evidente mientras era impulsado por el grupo de mexicanos.

La escena provocó reacciones de sorpresa entre quienes presenciaban la celebración y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Estas son las imágenes:

🤣 ESTE AFICIONADO 🇰🇷 NUNCA OLVIDARÁ EL MUNDIAL EN MÉXICO. “COREANO, COREANO, COREANO”. 🇲🇽 ¡ESTO ES UNA FIESTA! pic.twitter.com/onnaF9fWji — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2026

Hincha coreano terminó abrazado y ovacionado por miles de personas

Después de varios segundos de emoción y adrenalina, algunos aficionados decidieron acercarse para tranquilizar al visitante.

El ambiente cambió entonces de la euforia a un gesto de camaradería. Varios mexicanos comenzaron a abrazarlo y a felicitarlo mientras seguían cantando a su alrededor.

La situación terminó con una ovación colectiva que hizo todavía más especial el momento para el aficionado asiático. Y es que miles de personas comenzaron a corear al unísono:

“¡Coreano, coreano, coreano!”

El visitante respondió entre sonrisas mientras agradecía el inesperado recibimiento.

Para el hincha coreano seguramente será difícil olvidar su paso por México. Lo que comenzó como una simple asistencia a un partido terminó convirtiéndose en una experiencia única frente a miles de personas. ¿Se mantendrá la camaradería cuando México y Corea del Sur se enfrenten en la segunda fecha?

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