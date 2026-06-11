La selección de México tendrá (otra vez) el honor de abrir una nueva edición de la Copa del Mundo cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, además de la ilusión propia de jugar como anfitrión, el equipo llega con una cuenta pendiente que ha acompañado a varias generaciones de futbolistas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mundial 2026: programación completa de fase de grupos y canales para ver los juegos en Colombia)

El conjunto azteca es la selección que más veces ha disputado partidos inaugurales en la historia de los Mundiales. No obstante, existe un dato que contrasta con ese privilegio: nunca ha conseguido ganar uno.

La edición de 2026 representa así una nueva oportunidad para romper una racha que comenzó en el primer Mundial de la historia. Qué mejor que salir de la maldición en casa.

Lee También

México tiene un récord único en las Copas del Mundo

Y es que la relación entre México y los partidos inaugurales es especial. El equipo fue protagonista del primer encuentro disputado en una Copa del Mundo, cuando enfrentó a Francia en Uruguay 1930. Desde entonces, volvió a aparecer en varias aperturas mundialistas hasta convertirse en la selección con más presencias en este tipo de compromisos.

Antes del inicio del Mundial de 2026, los mexicanos acumulaban siete participaciones en partidos inaugurales, una cifra que ninguna otra selección ha alcanzado.

La lista incluye los Mundiales de:

1930

1950

1954

1958

1962

1970

2010

Ahora, frente a Sudáfrica, llegará su octava presencia en un duelo de apertura.

Los resultados no han acompañado a México en sus estrenos

A pesar de ese protagonismo histórico, los resultados no han sido favorables para el combinado mexicano.

El primer antecedente se produjo en Uruguay 1930, con derrota 4-1 ante Francia.

Posteriormente llegaron caídas contra Brasil en los Mundiales de 1950, 1954 y 1962, el partido más jugado en las inauguraciones, además de una derrota frente a Suecia en 1958.

La racha negativa comenzó a cambiar parcialmente en 1970, cuando México, anfitrión del torneo, empató sin goles frente a la Unión Soviética en el Estadio Azteca.

Décadas después, en el Mundial de Sudáfrica 2010, volvió a sumar un empate, esta vez 1-1 precisamente contra el equipo sudafricano.

De esta manera, el balance histórico de México en partidos inaugurales era de cinco derrotas y dos empates antes de la edición de 2026.

Sudáfrica vuelve a cruzarse en el camino de México

El destino quiso que el rival de México en el estreno de 2026 fuera el mismo que enfrentó en la apertura del Mundial de 2010.

Aquella vez, el conjunto anfitrión sorprendió al abrir el marcador gracias a Siphiwe Tshabalala, antes de que Rafael Márquez consiguiera el empate para los mexicanos.

Dieciséis años después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en un partido inaugural, aunque esta vez el escenario será completamente distinto.

Con el respaldo de su afición y el peso de la historia sobre los hombros, México buscará algo que nunca ha logrado desde que comenzó la Copa del Mundo en 1930: ganar el partido que marca el inicio del torneo.

Más que tres puntos, el equipo de Javier Aguirre tendrá la posibilidad de acabar con una de las estadísticas más curiosas y persistentes de la historia de los Mundiales. Además, de marcar el camino que le quite de encima otra maldición que lo tiene penando hace 40 años.

* Pulzo.com se escribe con Z