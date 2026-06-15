En medio de temas que se viralizan en redes sociales, un reconocido periodista de la farándula de Colombia sorprendió al dejar en evidencia un percance.

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Carlos Ochoa expresó desde su cuenta de Instagram su inconformidad con el equipo de Aída Victoria Merlano luego de Expobelleza debido a que, a pesar de comprometerse con él, lo hicieron esperar durante dos horas por una entrevista y luego se negaron a cumplir con el acuerdo previo.

El denominado ‘Gurú de las telenovelas’ contó que grabó un video que publicó en sus redes sociales en el que dejó en evidencia a la persona del grupo de trabajo de la creadora de contenido que le incumplió.

Lo llamativo es que el periodista indicó que recibió una comunicación de Merlano en la que estaba dispuesta a conversar con él para evitar los “escándalos”, pero el nuevo problema llegó después.

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El también creador de contenido Miller Carreño arremetió en contra de Ochoa, que replicó ese video y que respondió para aclarar su postura en medio de ese engorroso episodio.

“Lo único que pido es respeto a la prensa”, aseguró, al aclarar que la grabación por la que fue criticado tenía como intención dejar en evidencia ese mal proceder en el evento.

En abril de 2026, Ochoa publicó un video en redes reclamando que el equipo de Ryan Castro no lo acreditó como prensa para el concierto del artista en Medellín, lo que generó debate sobre el trato a periodistas de entretenimiento por parte de equipos de gestión musical.

Para el caso, no se tiene alguna postura pública por parte de la exnovia de Westcol después de la queja en la que el comunicador reconoció que la hija de la excongresista Aída Merlano le respondió sin mayores percances.

¿Quién es Aída Victoria Merlano?

La ‘influenciadora’, creadora de contenido y empresaria colombiana Aída Victoria Merlano resalta constantemente en el ámbito público del país por su alta visibilidad en las redes sociales.

El reconocimiento masivo de la joven barranquillera escaló inicialmente debido a su vinculación indirecta en controversias judiciales familiares de amplio eco nacional.

La creadora digital construyó una sólida marca personal mediante la publicación de contenidos interactivos enfocados en el empoderamiento femenino, las relaciones personales y reflexiones de la vida cotidiana. Su cuenta oficial en la plataforma Instagram acumula millones de seguidores que respaldan diariamente sus dinámicas comerciales.

La trayectoria de la creadora afrontó complejos procesos judiciales ante los despachos penales del país debido a los sucesos de la fuga cinematográfica de su progenitora.

Las autoridades competentes abrieron investigaciones rigurosas para determinar el grado de participación de la joven en el consultorio odontológico.

El Tribunal Superior de Bogotá incrementó sustancialmente la condena contra la creadora de contenido a trece años y siete meses de cárcel en las instancias previas del proceso. La justicia fundamentó el veredicto en los delitos de complicidad para la fuga y uso de menores de edad.

La defensa técnica de la creadora radicó un recurso extraordinario ante las altas cortes del poder judicial para intentar tumbar de forma definitiva la sentencia condenatoria. Los apoderados buscan la absolución total basándose en presuntas vulneraciones al debido proceso durante las etapas de recolección de evidencias.

La influenciadora conserva actualmente su estatus de libertad provisional mientras los magistrados encargados del caso estudian de fondo la respectiva demanda de casación. La empresaria diversifica permanentemente sus ingresos económicos mediante pautas publicitarias con marcas nacionales, conferencias presenciales y emprendimientos propios de belleza.

La figura de la barranquillera provoca permanentes debates en la opinión pública entre quienes apoyan su resiliencia comercial y quienes critican los escándalos judiciales. El devenir legal de la creadora continúa acaparando las primeras planas de los portales informativos del país.

¿Quién es Carlos Ochoa?

Carlos Ochoa es uno de los periodistas de entretenimiento más reconocidos y respetados de Colombia. Su apodo, el ‘Gurú de las telenovelas’, refleja décadas de dedicación al análisis de la televisión colombiana.

Arrancó su carrera como periodista en la emisora Veracruz Stéreo en Medellín. Desde allí construyó una trayectoria que lo llevó a los principales medios del país.

Trabajó en Noticias RCN y Noticias Caracol, donde se destacó por sus crónicas y reportajes exclusivos sobre el mundo del espectáculo y las celebridades. Su paso por ambos canales le permitió construir fuentes sólidas dentro de la industria audiovisual.

En Canal RCN llegó a desempeñarse como analista de contenidos de la vicepresidencia de programación, encargándose de llevar telenovelas clásicas a la pantalla chica nuevamente.

Ochoa es capaz de anticipar con precisión los lanzamientos de producciones de Caracol y RCN antes de que sean anunciados oficialmente. Esa habilidad le da credibilidad ante colegas y seguidores.

Posee una de las colecciones de objetos televisivos más grandes del país, con libretos originales y elementos de utilería de producciones emblemáticas de la televisión colombiana.

Hoy es una voz influyente en redes sociales, donde comparte primicias y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Su cuenta de LinkedIn registra un extenso recorrido por múltiples medios de comunicación del país.

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