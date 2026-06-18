Un hecho insólito, que mezcla fútbol, drama personal y redes sociales, se volvió viral en las últimas horas durante el triunfo de la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026.

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Mientras miles de hinchas festejaban el resultado, un video captó un momento completamente distinto: una mujer abofeteó a un hombre en plena transmisión del partido, al parecer tras descubrir una infidelidad.

Las imágenes han despertado todo tipo de reacciones. En el clip se observa a un hombre viendo tranquilamente el encuentro, aparentemente ajeno a lo que estaba por suceder.

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De un momento a otro, una mujer —vestida con la camiseta de la Selección Colombia— se le acerca y le propina una fuerte cachetada frente a varias personas.

Acá, el video de lo sucedido:

Por eso es mejor ver los partidos de la selección Colombia con la moza pic.twitter.com/nThNldOHKB — Tobi  👑 (@Tob1P4xao) June 18, 2026

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo la agresión, sino el contexto que rodea la escena. Según se aprecia en el video, la mujer llevaba consigo varias hojas impresas, que muchos usuarios han interpretado como pruebas de una supuesta infidelidad.

Aunque no hay confirmación oficial sobre el contenido de esos documentos, en redes sociales se ha especulado que serían conversaciones o chats que comprometerían al hombre.

En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios han tomado el hecho con humor, señalando lo irónico de que el escándalo ocurriera justo en medio de un partido tan esperado. Otros, en cambio, han cuestionado la forma en la que la mujer decidió enfrentar la situación, señalando que la agresión física no es la vía adecuada para resolver conflictos.

Por ahora, el video sigue circulando en redes sociales y acumulando reproducciones, comentarios y debates, mientras se mantiene la incertidumbre sobre los detalles reales detrás de la escena.

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