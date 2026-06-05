La astróloga Mhoni Vidente volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir una nueva predicción relacionada la alerta por enfermedades como el ébola.

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En diálogo con El Heraldo de México, donde la vidente hizo una lectura de cartas y se refirió a varios temas que, según sus interpretaciones, marcarían el resto de 2026.

La vidente señaló que los problemas sanitarios continuarán ocupando titulares y recomendó fortalecer los cuidados relacionados con la salud. Asimismo, indicó que algunas personas podrían enfrentar mayores riesgos debido a condiciones médicas preexistentes.

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De acuerdo con la astróloga, este año ha estado marcado por alertas sanitarias relacionadas con enfermedades como el ébola y el hantavirus, razón por la que pidió a las personas no descuidar su bienestar físico y mental.

“Ha sido un año complicado en cuestiones de esas enfermedades que han marcado completamente a la humanidad y que la van a seguir marcando”, manifestó durante la entrevista.

Uno de los apartados que más comentarios despertó entre sus seguidores fue su referencia a posibles muertes asociadas con estas enfermedades. Según explicó, los virus seguirán siendo motivo de preocupación y podrían dejar nuevas víctimas en distintas partes del mundo.

“Tenemos que cuidarnos, tener mucha salud mental y estar lo más saludables que se pueda”, afirmó la astróloga al insistir en la importancia de la prevención y el autocuidado.

Aunque sus declaraciones corresponden a una predicción personal y no cuentan con respaldo científico, sus palabras rápidamente circularon en redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron a la nueva advertencia de la reconocida vidente.

Qué es el ébola y cuáles son sus síntomas

El ébola es una enfermedad viral grave causada por un virus de la familia Filoviridae. Se transmite principalmente por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas o animales infectados. Desde su identificación en 1976, varios brotes han sido registrados en países de África, donde las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia constante para contener su propagación.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y 21 días después de la exposición al virus. En las primeras etapas, las personas afectadas pueden presentar fiebre alta, dolor de cabeza intenso, debilidad, dolores musculares y malestar general. Debido a que estas señales pueden confundirse con otras enfermedades, el diagnóstico temprano resulta fundamental.

A medida que la infección avanza, algunos pacientes desarrollan vómitos, diarrea, dolor abdominal y alteraciones en la función de órganos como el hígado y los riñones. En los casos más graves también pueden presentarse hemorragias internas o externas, una de las características más conocidas de la enfermedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tratamiento se centra en la atención médica de soporte, la hidratación y el manejo oportuno de los síntomas. Los avances científicos de los últimos años también han permitido el desarrollo de vacunas y terapias que han mejorado las posibilidades de supervivencia frente al virus.

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