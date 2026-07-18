La tranquilidad de las vacaciones en el hotel Moon Palace, ubicado en Punta Cana, República Dominicana, se vio abruptamente interrumpida por un violento incidente que ha dejado a los testigos y a los usuarios de redes sociales en estado de shock. Una empleada del complejo hotelero protagonizó un ataque directo contra los turistas que se encontraban en el área del restaurante, lanzando diversos objetos a los comensales presentes. La situación, que ha sido descrita por medios locales como El Nacional, quedó registrada en un video que circula ampliamente en las plataformas digitales.

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De acuerdo con las imágenes captadas por los presentes, la agresión se habría desencadenado presuntamente después de que un grupo de turistas le solicitara un servicio a la trabajadora. En el metraje se aprecia cómo la empleada, en un acto que ha sido calificado preliminarmente como un “aparente ataque psicótico” —aunque no existe confirmación médica ni diagnósticos oficiales que respalden esta teoría—, comienza a arrojar todo lo que tenía a su alcance hacia las personas que se disponían a comer.

El punto de mayor tensión se registró cerca de la vitrina de alimentos, donde un joven vestido con bermudas y camisa playera resultó ser el más afectado por la lluvia de objetos. En el video se puede observar cómo el turista intenta defenderse de los impactos, mientras otras tres mujeres y un hombre, también presentes en el lugar, tratan de auxiliarlo ante la inesperada agresión.

Además de la violencia física, la empleada arremetió verbalmente contra los clientes. Aunque el audio del registro no es totalmente nítido, se alcanza a distinguir una frase dirigida hacia una turista: “Una mujer que está trabajando eso no se lo merece”, en lo que parece ser un insulto lanzado en medio de la crisis. La escena solo logró ser controlada al final de la grabación, cuando un agente de seguridad del complejo intervino para frenar el comportamiento de la trabajadora.

A pesar de la gravedad del hecho y la difusión masiva del material, la administración del Moon Palace ha guardado silencio y no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido. Hasta el momento, se desconoce si la empleada ha sido despedida, suspendida o si enfrenta algún procedimiento disciplinario interno, así como tampoco se ha precisado si las autoridades locales han sido notificadas para abrir una investigación formal sobre este altercado que ha empañado la reputación del establecimiento.

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