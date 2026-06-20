Un voraz incendio consumió parte de un reconocido complejo turístico en Bayahíbe, en la costa sureste de República Dominicana, y dejó un saldo trágico: una turista italiana de 46 años falleció y cerca de 1.700 personas tuvieron que ser evacuadas de emergencia.

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La conflagración se presentó en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham y causó momentos de angustia entre huéspedes y trabajadores, quienes debieron abandonar las instalaciones mientras las llamas avanzaban rápidamente.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a cientos de personas reunidas en la playa mientras los bomberos intentaban contener las llamas.

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REPUBLICA DOMINICANA

Impresionante incendio en un hotel de Bayahíbe. Huéspedes del hotel y de alojamientos cercanos fueron evacuados. ▪️El fuego se propagó rápido debido a que parte de la estructura afectada tiene techo de capií (Paja) altamente inflamable. pic.twitter.com/MO45zMBvfd — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) June 20, 2026

Una turista murió en medio del incendio en hotel de República Dominicana

Las autoridades dominicanas confirmaron la muerte de una ciudadana italiana, quien no logró sobrevivir pese a la intervención de los equipos de emergencia.

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Según los reportes preliminares, el fuego se extendió con rapidez debido a que varias de las estructuras del hotel contaban con techos elaborados con materiales altamente inflamables, como paja y caña.

El siniestro obligó a activar los protocolos de emergencia y movilizó a diferentes organismos de socorro de la región.

Evacuaron a casi 1.700 huéspedes del complejo turístico

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que aproximadamente 1.690 turistas fueron evacuados y trasladados a hoteles cercanos y otros lugares habilitados para atender la contingencia.

Además, las autoridades ordenaron el desalojo preventivo de otros hoteles cercanos por el riesgo que representaban la densa columna de humo y los materiales incandescentes que eran arrastrados por el viento.

Autoridades aseguran que el incendio está bajo control

Horas después de iniciada la emergencia, el COE indicó que el incendio ya estaba “bajo control”, aunque las labores de extinción continuaban para evitar que se produjeran nuevos focos.

Sin embargo, así quedó el hotel:

Magnitud de daños en 🔥 de Hotel Viva Dominicus, Bayahibe, Rep. Dominicana. pic.twitter.com/uVPnzCR7HQ — Angel Mejia (@CualMejia) June 20, 2026

Las causas del incendio todavía son materia de investigación y las autoridades adelantan las respectivas inspecciones para determinar cómo se originó la emergencia que terminó en tragedia en uno de los destinos turísticos más visitados de República Dominicana.

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