El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente el avión que recibió como donación del gobierno de Qatar y que está valorado en cerca de 400 millones de dólares.

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Durante una visita a la Base Conjunta Andrews, el mandatario recorrió la aeronave y destacó varios detalles de diseño que, según dijo, fueron hechos a su gusto.

Así es el lujoso avión que usará Trump

La aeronave servirá como alternativa temporal mientras se completa la construcción de los nuevos Air Force One encargados a Boeing, un proyecto que acumula retrasos de varios años.

Entre los detalles que más llamaron la atención del mandatario aparecen los acabados interiores, los asientos reclinables, las luminarias doradas y los revestimientos de madera de alta calidad.

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Trump también celebró el nuevo diseño exterior, que abandona el tradicional color azul claro utilizado desde la época de Jacqueline Kennedy y adopta una combinación de azul oscuro, blanco y rojo.

“Nos gusta el azul claro, pero ya era hora de un cambio”, comentó.

El regalo de Qatar sigue despertando polémica

La aceptación de la aeronave ha causado cuestionamientos entre algunos sectores políticos de Estados Unidos por tratarse de una donación de un gobierno extranjero.

Sin embargo, la Casa Blanca ha defendido el procedimiento y sostiene que la aeronave fue entregada al Pentágono para ser adaptada a las necesidades presidenciales.

Según la Fuerza Aérea estadounidense, el avión entrará ahora en una etapa de pruebas antes de comenzar a prestar servicio.

Trump aseguró que espera utilizarlo en algunos desplazamientos próximos y dejó claro que está satisfecho con el resultado final.

“Nuestro país tiene que estar representado como corresponde”, afirmó el mandatario.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.