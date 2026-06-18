El presidente Gustavo Petro reaccionó a la advertencia que hizo Estados Unidos a sus ciudadanos en Colombia por cómo podrían desarrollarse las elecciones del próximo 21 de junio.

Sigue a PULZO en Discover

En un comunicado, el gobierno estadounidense advirtió que podrían ocurrir manifestaciones y desmanes frente a los resultados que definan al próximo presidente. “Es posible que se produzcan protestas y actos de violencia relacionados con las elecciones y posteriores a ellas en todo el país”, indicó el Departamento de Estado.

Frente a esto, Gustavo Petro, en medio de un evento público en el departamento del Meta, reaccionó y calificó la advertencia como un acto grosero por parte del país norteamericano.

“Deje de asustar a los gringos que viven acá porque nada les va a pasar, ni el día de elecciones, ni el 6 de agosto”, afirmó el presidente.

Lee También

#EnDesarrollo “Dejé de asustar a los gringos que viven acá porque nada les va a pasar, ni el día de elecciones ni el 6 de agosto”, respondió el presidente Gustavo Petro frente a la alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos residentes en Colombia por… pic.twitter.com/Lq67TqR2sn — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 19, 2026

Así mismo, el primer mandatario calificó que la intervención de Donald Trumo en las elecciones (teniendo en cuenta su apoyo a De la Espriella) es una “grosería con Colombia” y recordó la reunión que sostuvo con su homólogo unos meses atrás, en la que llegaron a acuerdos que, aseguró, “Trump no entendió”. A esto se sumaron críticas también al reciente apoyo de Javier Milei al candidato colombiano de derecha.

#POLÍTICA | Desde Villavicencio y en medio de los desacuerdos por el apoyo a Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro recordó la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Aseguró que al final no le entendió su mensaje. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/5CjtoLjMSj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 18, 2026

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.