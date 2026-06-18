Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
Jun 18, 2026 - 6:11 pm

Para este fin de semana de elecciones, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en Colombia o tengan previsto viajar al país. 

En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió sobre la posibilidad de que se presenten protestas y hechos de violencia relacionados con los comicios y los días posteriores a la jornada electoral.

Según la entidad, aunque las autoridades colombianas implementarán medidas especiales para garantizar la seguridad y el orden público durante las votaciones, no se descarta que se registren manifestaciones en distintas regiones del país.

“Es posible que se produzcan protestas y actos de violencia relacionados con las elecciones y posteriores a ellas en todo el país”, indicó el Departamento de Estado.

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La alerta también señala que las movilizaciones ciudadanas y los operativos de seguridad podrían provocar afectaciones en la movilidad, incluyendo cierres de carreteras y bloqueos temporales en algunas vías.

Por esa razón, autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos mantenerse atentos a la situación local y prever posibles cambios en sus desplazamientos.

“Si planea viajar a Colombia este fin de semana, asegúrese de prever tiempo adicional o reconsiderar sus planes”, agregó la entidad.

 

 

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