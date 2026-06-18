Para este fin de semana de elecciones, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en Colombia o tengan previsto viajar al país.

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En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió sobre la posibilidad de que se presenten protestas y hechos de violencia relacionados con los comicios y los días posteriores a la jornada electoral.

Según la entidad, aunque las autoridades colombianas implementarán medidas especiales para garantizar la seguridad y el orden público durante las votaciones, no se descarta que se registren manifestaciones en distintas regiones del país.

“Es posible que se produzcan protestas y actos de violencia relacionados con las elecciones y posteriores a ellas en todo el país”, indicó el Departamento de Estado.

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#EnDesarrollo Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que se encuentren en Colombia ante las posibles protestas que podrían registrarse tras las elecciones presidenciales de este domingo. El Departamento de Estado señaló que, aunque las autoridades colombianas… pic.twitter.com/OqADhPLG78 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 18, 2026

La alerta también señala que las movilizaciones ciudadanas y los operativos de seguridad podrían provocar afectaciones en la movilidad, incluyendo cierres de carreteras y bloqueos temporales en algunas vías.

Por esa razón, autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos mantenerse atentos a la situación local y prever posibles cambios en sus desplazamientos.

“Si planea viajar a Colombia este fin de semana, asegúrese de prever tiempo adicional o reconsiderar sus planes”, agregó la entidad.

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