El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó un nuevo respaldo público al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien pidió apoyar en la segunda vuelta electoral que se disputa este domingo.

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(Vea también: Lo que dijo Cepeda del apoyo de Trump a De la Espriella: criticó la reacción del candidato)

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró que el aspirante colombiano “no decepcionará” en caso de llegar al poder, destacando su capacidad y su compromiso con el país.

Trump señaló además que, de resultar vencedor en los comicios, De la Espriella contaría con el respaldo de Estados Unidos en diferentes frentes de cooperación bilateral.

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“Si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país, Estados Unidos le brindará todo su apoyo y respaldo”, escribió el expresidente estadounidense en su publicación.

#EnDesarrollo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un nuevo respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, pidiendo votar por él este domingo en la segunda vuelta presidencial. “No decepcionará. Si Abelardo gana, y debido a su competencia y amor por su país,… pic.twitter.com/mcnYZ21ZnO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 18, 2026

El mensaje rápidamente llamó la atención en el escenario político colombiano, al tratarse de un pronunciamiento directo de una figura internacional de alto perfil en plena recta final electoral.

Donald Trump ya había manifestado apoyo a De la Espriella En otras oportunidades, el mandatario ya había expresado opiniones favorables sobre el candidato colombiano, destacando su perfil político y su postura frente a distintos temas de interés bilateral. De esa manera, el nuevo mensaje difundido a través de Truth Social reforzó una línea de apoyo que ya había sido mencionada previamente, lo que volvió a poner el tema en el centro del debate político en Colombia. Las declaraciones han sido interpretadas por distintos sectores como un gesto de respaldo internacional que cobra relevancia en medio de la segunda vuelta presidencial, donde cada pronunciamiento externo tiene impacto en la opinión pública. Por ahora, el entorno del candidato no ha profundizado en nuevas reacciones, mientras el mensaje de Trump continúa generando discusión en redes sociales y en el escenario político nacional.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.