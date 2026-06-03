Iván Cepeda se pronunció sobre el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y sobre su respuesta.

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Cabe recordar que Trump expresó su apoyo a De la Espriella a través de un mensaje en el que lo calificó como un líder “inteligente, fuerte y decidido”, destacando que, en caso de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio y acciones contra el crimen y el narcotráfico. El mandatario también sostuvo que el resultado de las elecciones será clave para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos.

Tras conocer esas declaraciones, De la Espriella agradeció públicamente el respaldo de Trump. El candidato aseguró que ambos países comparten valores y principios relacionados con la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad. Además, afirmó que una relación fortalecida entre dos líderes que comparten esas convicciones permitiría un futuro más próspero y seguro para ambas naciones.

En ese contexto, Iván Cepeda habló sobre el tema a su llegada al Congreso y aseguró que su posición es la defensa del respeto y la soberanía del pueblo colombiano de cara a la decisión electoral que se tomará el próximo 21 de junio. “Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia”, afirmó.

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Iván Cepeda criticó a De la Espriella por aceptar respaldo de Donald Trump

Sin embargo, el candidato fue especialmente crítico con la reacción de De la Espriella y la calificó como “apátrida” la búsqueda de respaldos extranjeros para incidir en el debate político colombiano. Además, afirmó que el aspirante opositor representa un riesgo no solo para la democracia, sino también para la soberanía y la integridad de la nación, elevando aún más la tensión entre ambos sectores en plena campaña presidencial.

El respaldo del presidente estadounidense también provocó críticas desde otros sectores políticos, como la de Gustavo Petro, quien fue uno de los primeros en rechazar la intervención de Trump, al señalar que cuando un país influye en las decisiones de otro se afecta la libertad. El mandatario colombiano invitó a la ciudadanía a participar en las elecciones de manera libre y sin presiones externas.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: