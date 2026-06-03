Las fichas en el tablero político se siguen moviendo con fuerza antes de la decisiva jornada electoral. En una sorpresiva declaración ante varios medios de comunicación, Leonardo Huerta, excompañero de fórmula vicepresidencial de Claudia López, anunció de manera oficial que su movimiento político, La Nueva Historia, apoyará formalmente la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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El hecho resulta llamativo debido a la firme postura de la exalcaldesa de Bogotá, quien ha reiterado que jamás votaría por el abogado de la Espriella, evidenciando un claro quiebre y contradicción con sus aliados más cercanos, pese a que ella aún no ha confirmado públicamente si respaldará al candidato Cepeda.

En el video de su declaración, Huerta fue enfático al describir las razones de su decisión, revelando que su acercamiento se dio a través del equipo de campaña del candidato. “Una persona que yo conozco, nunca en la vida he visto a Abelardo de la Espriella en persona”, admitió inicialmente.

No obstante, explicó que durante los debates y foros programáticos de la contienda encontró amplias coincidencias con el equipo programático del candidato: “La verdad, en los foros, en los debates y en los conversatorios coincidí con José Manuel Restrepo y evidencié que es una persona humana, decente, que respeta las instituciones y que, además, tiene conocimiento profundo de los temas de Estado”. De acuerdo con el dirigente, este equipo comparte múltiples anhelos de cambio con su movimiento, lo que propició el acuerdo. “Por eso, La Nueva Historia y Leonardo Huerta hemos decidido para la segunda vuelta apoyar a Abelardo de la Espriella en su carrera presidencial”, afirmó.

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#ATENCIÓN | Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, acaba de anunciar su apoyo en segunda vuelta al candidato Abelardo de la Espriella pic.twitter.com/ubgxVL3gUM — La FM (@lafm) June 3, 2026

A pesar de su adhesión a la campaña de De la Espriella, Huerta aclaró ante los micrófonos de prensa que este respaldo no implica claudicar en sus posturas y principios, ni representa una entrega incondicional. “Y queremos dejar en claro algo, esto no es un cheque en blanco”, advirtió el abogado.

“La Nueva Historia sigue siendo independiente, toma una decisión de cara a la decisión que tomó el país el 31 de mayo, con valentía, como debe ser, pero seguiremos con nuestra independencia revisando los temas importantes para el país y tomando posición en ello”. En su discurso de autonomía, subrayó que bajo ninguna circunstancia abandonarán las banderas sociales de su plataforma, puntualizando que continuarán defendiendo la salud como derecho fundamental, los derechos humanos, la diversidad y la educación como motor de transformación, afirmando con vehemencia que su independencia política “no está a la venta”.

Finalmente, Huerta dedicó una parte de su intervención a defender la profesión de los abogados en el marco de las fuertes críticas que se lanzan contra las figuras jurídicas en la campaña electoral. “Yo soy abogado y yo desde el consultorio jurídico he defendido personas”, manifestó. El excompañero de fórmula vicepresidencial expuso que señalar a un defensor por las acciones de sus defendidos vulnera los principios de la justicia democrática.

“Cuando un abogado defiende a un cliente no está defectuoso defendiendo su conducta, sino que le está garantizando sus derechos humanos como el derecho al debido proceso. Pretender que un abogado es cómplice de sus representados es volver a la época en la que reo y abogado eran condenados a la picota, y eso no tiene asidero en un Estado democrático”, concluyó la declaración.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: