Las elecciones de este año dejaron un duro golpe para el sector político liderado por Claudia López y Angélica Lozano. La primera no logró avanzar en la carrera presidencial y la segunda perdió su curul en el Congreso. Sin embargo, ambas ya comenzaron a enviar mensajes sobre lo que será su futuro político.
Lejos de anunciar un retiro de la vida pública, tanto López como Lozano dejaron claro que seguirán activas y trabajando en las causas que han defendido durante los últimos años.
Con el 62,64 % escrutado, la exalcaldesa de Bogotá se ubica en la séptima posición con el 0,78 % de votos, perdiendo con el voto en blanco, que marcó 238.420 en el boletín número 11. Incluso, está por debajo de Santiago Botero, quien llega a 0,93 %.
Claudia López dijo que seguirá fortaleciendo su proyecto político
Durante una entrevista concedida a La FM, Claudia López fue consultada sobre qué haría en caso de no alcanzar la Presidencia y si tenía aspiraciones concretas para el futuro.
La exalcaldesa de Bogotá respondió que no está enfocada en conseguir un cargo específico, sino en impulsar el proyecto político que ha venido construyendo.
“Yo no aspiro a un cargo en particular. Yo aspiro a sacar a Colombia de la pobreza, a recuperar la seguridad, a que se dejen de robar la plata”, afirmó, descartando una nueva aspiración a la Alcaldía de Bogotá.
Además, dejó claro que piensa recorrer el país y fortalecer una propuesta política de centro: “Voy a seguir creciendo este proyecto porque creo que tiene todo el presente y todo el futuro”, aseguró.
López también habló de consolidar su movimiento ‘Imparable’ y respaldar a nuevos liderazgos en distintos escenarios de representación política.
“Vamos a consolidar el partido Imparable. Vamos a seguir consolidando este centro progresista con carácter y vamos a apoyar a mucha gente que quiera estar en diferentes espacios de representación”, agregó.
Al parecer, es una señal de que ya piensa en la reorganización del centro político y en futuras contiendas electorales.
Esta es la entrevista que López dio en su momento:
Angélica Lozano tampoco anunció un retiro de la política
Por su parte, Angélica Lozano se pronunció luego de confirmarse que no logró conservar su escaño en el Congreso.
La senadora agradeció el respaldo recibido durante la campaña y aseguró que aprovechará lo que le resta en el Legislativo para sacar adelante iniciativas que considera prioritarias.
“Gratitud desde el alma a tanta gente por su apoyo y cariño”, escribió.
Asimismo, explicó que concentrará sus esfuerzos en concretar algunos proyectos antes de abandonar el Capitolio.
“Cerraré con broche de oro mi trabajo en el Congreso, logrando que los proyectos de ley de cuota alimentaria y protección a contratistas de servicios sean realidad en junio”, señaló.
Aunque Lozano no habló de cuál será su siguiente paso político, tampoco dio señales de alejarse definitivamente de la actividad pública.
Este es el mensaje de Lozano luego de quemarse:
— Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) March 9, 2026
¿Angélica Lozano se sumará al proyecto político de Claudia López?
Ninguna de las dos ha confirmado un plan conjunto para la etapa que viene. Sin embargo, las declaraciones recientes muestran coincidencias evidentes.
Mientras Claudia López insiste en fortalecer un “centro progresista con carácter” y en consolidar una estructura política propia, Angélica Lozano mantiene vigentes las banderas que ha impulsado desde el Congreso.
Ese escenario abre interrogantes sobre el papel que ambas podrían desempeñar en la reorganización del centro político colombiano durante los próximos años.
De cara a las elecciones regionales de 2027 y a la construcción de nuevas alianzas nacionales, no sería extraño que Lozano terminara vinculándose al proyecto político que López dice estar fortaleciendo, especialmente porque ambas han compartido agenda pública, causas legislativas y una visión similar sobre varios temas del debate nacional.
