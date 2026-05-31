El inicio del preconteo de los votos en esta primera vuelta presidencial ha desatado una ola de tensión y sorpresas en las principales mesas de análisis del país. Con la publicación del boletín número seis por parte de la Registraduría Nacional, el reconocido periodista Néstor Morales, director del servicio informativo de Blu Radio, lanzó un picante comentario dirigido directamente al Palacio de San Carlos tras ver el panorama de las urnas.

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Con un porcentaje procesado del 12 %, las cifras oficiales mostraron una paridad que nadie se esperaba en las encuestas previas, lo que llevó al comunicador a asegurar que el actual mandatario de los colombianos debe estar siguiendo los datos con enorme preocupación.

La lectura de Néstor Morales se dio inmediatamente después de que la Registraduría consolidara el boletín número seis, el cual evidenció que la disputa por el paso a la segunda vuelta está prácticamente congelada en un foto finish entre los dos candidatos que lideran la jornada:

Abelardo De la Espriella: 43,29 %

43,29 % Iván Cepeda: 43,25 %

43,25 % Paloma Valencia: 6,00 %

Al ver la milimétrica diferencia de apenas centésimas entre De la Espriella y Cepeda, Morales no se guardó nada y analizó el impacto que esto genera en el panorama político nacional.

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“Estamos hablando del 12 %, ya hay un indicador. Tal y como están las cosas, vamos a una sorpresa gigante. De pronto crece alguno, pero en este momento literalmente hay un empate entre Cepeda y De la Espriella. Este es un porcentaje muy diciente, el presidente Petro debe estar asustado”, advirtió el periodista al aire.

Aunque este reporte inicial apenas roza la octava parte del censo electoral total, la tendencia marca un escenario de polarización absoluta. Ninguno de los candidatos en contienda parece tener la fuerza para alcanzar el umbral de la mitad más uno de los votos válidos que exige la Constitución para coronarse en primera vuelta.

La paridad matemática mantiene los nervios de punta en todas las sedes de campaña, mientras el sistema de la Registraduría sigue actualizando los datos minuto a minuto en lo que ya se cataloga como la jornada electoral más reñida de los últimos años.

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