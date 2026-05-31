Colombia vive este domingo 31 de mayo una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años. Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

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Desde tempranas horas de la mañana, los principales aspirantes a la Casa de Nariño comenzaron a ejercer su derecho al voto en distintos puntos del país, mientras las autoridades mantienen un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la normalidad de los comicios.

Entre los candidatos que más atención concentran durante la jornada se encuentran Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, quienes llegaron a sus respectivos puestos de votación acompañados de familiares, simpatizantes y miembros de sus campañas.

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#ColombiaVota 🗳️ | “Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro y vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta” Abelardo de la Espriella después de votar en el colegio La Enseñanza en Barranquilla. pic.twitter.com/FLzeMRwkl9 — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) May 31, 2026

Gustavo Petro también participó en la jornada

El presidente Gustavo Petro también ejerció su derecho al voto durante esta jornada electoral, en la que los colombianos elegirán a quien será su sucesor en la Presidencia de la República.

🚨 ATENCIÓN : Durante la jornada electoral, el presidente Gustavo Petro mostró públicamente su voto. Según las imágenes difundidas, su apoyo fue para Iván Cepeda y Aída Quilcue. Las urnas continúan abiertas en todo el país mientras los colombianos ejercen su derecho al voto y… pic.twitter.com/XLCGNrqQQb — Andrés Díaz (@andignadx) May 31, 2026

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.