En el acto protocolario llevado a cabo en la Plaza de Bolívar, por la jornada electoral, el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional protagonizaron intervenciones en las que abordaron el desarrollo de los comicios y el escrutinio de los resultados, en medio de llamados a la confianza institucional y referencias al sistema de votación.

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Durante su intervención, el presidente Petro centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la transparencia del proceso electoral a través del control estatal del sistema de escrutinio. En ese sentido, insistió en que la Registraduría Nacional debería avanzar hacia la apropiación del software utilizado en el conteo de votos.

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Petro añadió que, a su juicio, se trata de una orden judicial que aún no se ha cumplido plenamente y que debe garantizarse su implementación. En ese contexto, advirtió sobre la importancia de proteger la integridad del voto. “Esto implica que hay que cuidar el voto, cuidar que ese voto se refleje con exactitud”, afirmó.

“Votar para decidir el rumbo del país y hacerlo con total libertad” fue el mensaje central del Presidente @petrogustavo durante la instalación de las elecciones Presidenciales y Vicepresidenciales de la República 2026. El mandatario enfatizó que el voto debe responder únicamente… pic.twitter.com/7mdSKy27aA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 31, 2026

Por su parte, el registrador nacional respondió haciendo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en los comicios y a confiar en el desarrollo del proceso electoral, resaltando las garantías implementadas en todo el país.

“Invito a la ciudadanía que salga a votar con entusiasmo, temprano, que entiendan que esta oportunidad que nos otorga la democracia no es únicamente la de elegir una persona que será nuestro futuro presidente o presidenta, sino una manera de expresar la libertad”, expresó.

El registrador también destacó el despliegue de los testigos electorales y la participación de los organismos de control, asegurando que el proceso cuenta con amplias medidas de verificación. “Testigos electorales cubren el 98 % de las mesas de votación de Colombia, hay absoluta tranquilidad en el conteo de votos y en el diligenciamiento manual de las actas”, señaló.

Asimismo, subrayó el trabajo de las entidades involucradas en la organización de la jornada y agradeció a quienes hacen posible el desarrollo de las elecciones en medio de las dificultades del contexto nacional. También hizo referencia a la jornada electoral previa como ejemplo del funcionamiento del sistema.

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Finalmente, el registrador reiteró que, según lo observado en el proceso, existen garantías suficientes para el desarrollo transparente del escrutinio y el anuncio de los resultados, insistiendo en la solidez del sistema electoral colombiano.

La intervención de ambos funcionarios dejó en evidencia dos énfasis distintos: mientras el presidente insistió en ajustes estructurales al sistema de escrutinio, el registrador destacó la operatividad, las garantías y el funcionamiento institucional durante la jornada electoral.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.