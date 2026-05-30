La entrevista del presidente Gustavo Petro en el videopódcast ‘Por la ventana’ sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por alguna de sus declaraciones, sino por un curioso detalle que no apareció en la edición final del episodio y que salió a la luz gracias a imágenes compartidas en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “No eche mucho al norte”: pedido de Petro al estilo “por allá no voy” en ´Por la ventana’)

Mientras miles de usuarios comentaban los momentos más llamativos de la conversación con los comediantes Camilo Sánchez, Camilo Díaz (‘Culotauro’) y Emir Quintero, comenzó a circular un detrás de cámaras que mostró cómo fue realmente el momento en que el mandatario ingresó al vehículo por una de las ventanas, una de las dinámicas características del programa.

En las imágenes se observa que el mandatario contó con una pequeña escalera para facilitar el acceso al carro, debido a la altura del vehículo y a la dificultad que representaba entrar por la ventana sin apoyo adicional.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Díaz (@culotauro)

A Petro también lo pusieron a hacer una rutina del Ejército

La participación del mandatario en el videopódcast incluyó otros momentos que llamaron la atención más allá de la conversación política.

Durante la grabación, los presentadores también llevaron a Gustavo Petro a realizar una actividad inspirada en ejercicios que suelen practicar integrantes del Ejército Nacional, una escena que generó numerosas reacciones en redes sociales por la forma en que el presidente asumió el reto.

De acuerdo con videos difundidos posteriormente, el mandatario participó en una breve rutina física propuesta durante el recorrido, algo poco habitual en las apariciones públicas de un jefe de Estado y que terminó convirtiéndose en otro de los apartes más comentados de la entrevista.

Las imágenes circularon ampliamente en plataformas digitales y se sumaron a otros momentos virales del episodio, como el comentario de Petro sobre no avanzar “mucho al norte” durante el recorrido por Bogotá.

¿Cuántas reproducciones tiene el capítulo de ‘Por la ventana’ con Petro?

La entrevista de Gustavo Petro en ‘Por la ventana’ tuvo una rápida acogida entre los usuarios de YouTube. A pocas horas de su publicación, el episodio acumulaba más de 839.000 reproducciones, una cifra que lo acercaba al millón de visualizaciones cuando apenas habían transcurrido cerca de ocho horas desde su estreno.

El interés por el contenido no solo estuvo relacionado con la presencia del presidente de Colombia, sino también con el formato poco convencional de la conversación. Durante el recorrido por Bogotá, Petro abordó temas de actualidad, respondió preguntas sobre su gobierno y protagonizó momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.