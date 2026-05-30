En una entrevista fuera de lo normal, Gustavo Petro aceptó subirse a ‘Por la ventana’, reconocido formato de los comediantes Camilo Sánchez, Emir Quintero y Camilo Díaz (conocido como ‘Culotauro’).

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La participación del mandatario rápidamente llamó la atención en redes sociales por el tono relajado de la conversación, alejado de los escenarios políticos tradicionales.

Durante el recorrido, Petro habló sobre su gestión, la forma en que vive la seguridad presidencial y hasta compartió opiniones sobre urbanismo, desigualdad y algunos sectores de Bogotá.

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Uno de los momentos que más comentarios provocó ocurrió cuando, en medio de las bromas y la charla dentro del vehículo, el presidente lanzó una frase que determinó el recorrido.

Mientras recorrían Bogotá, los comediantes sugirieron desplazarse hacia el norte de la ciudad. Sin embargo, Petro reaccionó con humor y dejó clara su posición frente a esa posibilidad.

“Si vamos de aquí para el norte, le tiran una piedra al carro. Tiene que tener cuidado. En estas épocas, las razones están por encima de la razón… no eche mucho al norte, porque no respondo”, indicó el dirigente.

Lo dicho por el presidente recordó la frase popular entre taxistas: “Yo por allá no voy”. Aunque en esta ocasión, entre chiste y chanza, el presidente dejó ver por qué zonas de Bogotá no le gusta transitar.

En este sentido, aunque el recorrido era por la avenida Circunvalar, antes de pasar a zonas exclusivas como Rosales, el carro conducido por Sánchez tomó un retorno e inició su retorno a la casa de Nariño.

El presidente Gustavo Petro habló de las críticas a su gobierno

En otro momento del episodio, el mandatario reconoció que existen sectores donde su gestión no tiene el mismo nivel de aceptación.

Petro afirmó que las reacciones hacia un gobierno dependen de los intereses que se defiendan desde el poder y sostuvo que algunas personas consideran negativas ciertas decisiones porque sienten que afectan privilegios o beneficios económicos.

La entrevista se convirtió en una de las apariciones más llamativas del presidente en plataformas digitales durante las últimas semanas, especialmente por el formato informal del programa y por los comentarios espontáneos que surgieron durante el recorrido por Bogotá.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.