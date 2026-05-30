La muerte de Yulixa Toloza, estilista de 52 años que falleció luego de someterse a un procedimiento en un centro estético ilegal del sur de Bogotá, sigue generando repercusiones en el país. El caso abrió un intenso debate sobre los controles a las cirugías estéticas, la proliferación de clínicas clandestinas y la necesidad de exigir mayores requisitos a quienes practican este tipo de intervenciones.

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En medio de esa discusión, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley que llevará el nombre de la víctima. La iniciativa, denominada Ley Yulixa Toloza, busca fortalecer la regulación de los procedimientos estéticos y evitar que personas sin la formación adecuada puedan realizar cirugías que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

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El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que la propuesta pretende establecer reglas más estrictas para el ejercicio de la cirugía estética en Colombia. Según señaló, el objetivo es garantizar que únicamente profesionales con la preparación académica requerida puedan llevar a cabo estos procedimientos.

“Busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”, afirmó Petro. El anuncio se produjo días después de que Medicina Legal concluyera que la muerte de Yulixa Toloza corresponde a un “homicidio violento”, resultado que aumentó la presión para endurecer los controles sobre el sector.

Aunque el texto definitivo del proyecto aún no ha sido radicado en el Congreso, la propuesta retoma una discusión que durante años ha intentado avanzar sin éxito en el Legislativo.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.