Luego de varios días de angustia y zozobra, la familia de Yulixa Toloza recibió la confirmación sobre el hallazgo del cuerpo de la mujer de 52 años. El cadáver fue localizado a un costado de la carretera que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca, a unas dos horas y media de Bogotá. Tras conocerse la noticia, sus seres queridos se reunieron para recordar los momentos compartidos y lamentar la pérdida. “Mi tía no se merecía eso, me llevó ella, su sonrisa, lindísima, su cariño, era muy cariñosa”, manifestó entre lágrimas Judy Ramírez, una de sus sobrinas.

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La ubicación del cuerpo se dio gracias a que los dos primeros capturados por la desaparición —uno de ellos tío de la dueña del centro de estética— revelaron las coordenadas exactas a las autoridades. Yulixa se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de mayo, luego de someterse a un procedimiento de lipólisis láser en una clínica estética clandestina. Unidades del CTI y de la Sijín se desplazaron hasta el punto indicado y efectuaron el hallazgo del cadáver, el cual llevaba puesta la misma sudadera con la que la mujer salió de la intervención médica.

Para la identificación preliminar del cuerpo, los peritos judiciales se basaron en sus características físicas y morfológicas. No obstante, dos elementos resultaron determinantes para establecer que se trataba de la víctima: las heridas recientes del procedimiento de lipólisis láser encontradas en su torso y una serie de restos de cabello que coinciden plenamente con las características de Toloza, según informó Noticias RCN.

Mientras las investigaciones continúan avanzando tras la captura en Venezuela de tres presuntos responsables del crimen, la familia realiza los trámites para el traslado de los restos. Los allegados informaron que los alcaldes de Bogotá y Arauca se pusieron de acuerdo para brindarles apoyo en el proceso de repatriación del cuerpo, por lo que esperan que culmine la respectiva inspección forense para poder trasladar a Yulixa a su tierra de origen y darle una despedida digna.

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