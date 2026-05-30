La investigación por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la mujer de 52 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del sur de Bogotá, sigue avanzando y ahora uno de los elementos más importantes del proceso judicial es el informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Sigue a PULZO en Discover

El documento forense concluyó que la muerte fue catalogada como violenta – homicidio, un hallazgo que se suma a las investigaciones que ya involucran a varias personas presuntamente relacionadas con el caso.

(Lea también: Qué es una embolia pulmonar, causa de la muerte de Yulixa Toloza luego de cirugía estética)

Según las conclusiones del informe pericial y las explicaciones entregadas por el abogado de la familia, Diego Felipe Gutiérrez, la víctima sufrió una grave complicación derivada del procedimiento de extracción de grasa que le practicaron el pasado 13 de mayo en el centro estético Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá.

Lee También

De acuerdo con el análisis forense, durante la intervención se produjo un embolismo graso pulmonar, una condición en la que partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo y terminan obstruyendo los pulmones, afectando de manera crítica la respiración.

“Falleció tratando de respirar”, explicó el representante de la familia al referirse a los hallazgos médicos.

El informe señala que la paciente presentó una insuficiencia respiratoria aguda secundaria, acompañada de anemia aguda, luego de que tejido graso y sangre llegaran a sus pulmones.

Uno de los puntos que ha causado interpretaciones erróneas, según la defensa de la familia, tiene que ver con las lesiones descritas en el informe.

El documento menciona la presencia de heridas producidas por un elemento cortopunzante, pero el abogado aclaró que estas corresponden a las incisiones realizadas durante el procedimiento de liposucción y no a ataques con armas blancas.

Fuentes de Medicina Legal señalaron que las marcas encontradas coinciden con los puntos utilizados para introducir los instrumentos de extracción de grasa durante la intervención estética.

Las fracturas que reveló la necropsia

Otro de los hallazgos más llamativos del examen forense fue la presencia de múltiples fracturas en las costillas. Según el reporte, se encontraron fracturas en varios arcos costales tanto del lado izquierdo como del derecho del tórax.

Sin embargo, especialistas consultados por la defensa concluyeron que estas lesiones serían consecuencia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas cuando intentaban salvarle la vida.

El abogado de la familia sostuvo que las fracturas evidencian que hubo intentos de reanimación que, aparentemente, no se realizaron de manera adecuada.

Esta interpretación coincide con la información entregada por Medicina Legal, entidad que señaló que las lesiones óseas son compatibles con procedimientos de reanimación.

(Vea también: Defensa de Yulixa Toloza pide rastrear origen de amenazas difundidas en plataformas web)

El caso también ha permitido avanzar en la identificación de los presuntos responsables. Mientras tres personas vinculadas directamente con el procedimiento fueron ubicadas en Venezuela, en Colombia un juez ordenó medida de aseguramiento contra dos hombres señalados de colaborar en la desaparición de evidencias relacionadas con el caso.

La Fiscalía busca establecer si la muerte de Yulixa Toloza configura un homicidio bajo la modalidad de dolo eventual, teniendo en cuenta las presuntas irregularidades detectadas en el procedimiento y las condiciones en las que operaba el establecimiento.

Además, las autoridades intentan determinar si la víctima abandonó el lugar con vida, una circunstancia que podría derivar en nuevas imputaciones dentro del proceso.

Por ahora, el informe de necropsia se ha convertido en una de las principales pruebas para esclarecer lo ocurrido y será una pieza clave en el trámite judicial que se adelanta tanto en Colombia como en Venezuela.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)