La Superintendencia Nacional de Salud ordenó el cierre temporal del servicio de cirugía plástica de la clínica Obesidad y Envejecimiento, ubicada en Bogotá, luego de recibir varias denuncias de pacientes y encontrar presuntas irregularidades durante las visitas de inspección adelantadas por la entidad.

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La decisión se produjo tras las quejas presentadas por usuarios que reportaron inconformidades relacionadas con procedimientos estéticos practicados por el médico Gabriel Cubillos, según informó La FM.

A partir de esos reportes, la Supersalud inició actuaciones de vigilancia para verificar las condiciones en las que se estaban prestando los servicios médicos.

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Según informó la entidad, la medida busca proteger la seguridad de los pacientes mientras avanzan las investigaciones y revisiones sobre el funcionamiento del área intervenida. La clínica deberá atender los requerimientos formulados por las autoridades sanitarias.

#DATO Tras nuestra investigación en @lafm la Superintendencia de Salud selló el servicio de cirugía plástica en la clínica de la obesidad en donde operaba y luego amenazaba a algunas sus pacientes el doctor Gabriel Cubillos. https://t.co/W2bjkXbYMR pic.twitter.com/LhMo323evD — Santiago Ángel (@santiagoangelp) May 29, 2026

Paciente denunció afectaciones físicas tras cirugía estética

Uno de los testimonios que más repercusión ha tenido es el de Diana Rojas Mejía, quien decidió contar públicamente su experiencia en entrevista con La FM.

La mujer relató que acudió a una clínica ubicada en el norte de Bogotá con el propósito de practicarse un procedimiento estético en el abdomen. Sin embargo, durante las consultas previas le habrían recomendado intervenir otras zonas de su cuerpo, entre ellas los senos y las piernas.

De acuerdo con su versión, los resultados de las cirugías estuvieron lejos de las expectativas que le fueron planteadas antes de ingresar al quirófano. La paciente sostiene que las secuelas físicas derivadas de los procedimientos son tan significativas que actualmente necesitaría nuevas intervenciones reconstructivas para corregir parte de las afectaciones que, según afirma, le quedaron tras las operaciones.

Su caso se convirtió en uno de los más visibles dentro de un grupo de denuncias que han sido conocidas públicamente en los últimos meses y que involucran procedimientos realizados en centros médicos relacionados con el nombre de Gabriel Cubillos.

Rojas también aseguró que, después de expresar su inconformidad y hacer públicas sus reclamaciones, fue objeto de mensajes y publicaciones que interpretó como intimidantes. Según relató, lo que más la afectó fue que algunas de esas referencias presuntamente aludían a la muerte de su hijo, quien falleció este año en un accidente aéreo.

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