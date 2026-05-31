Además de cumplir con un deber ciudadano, participar en las elecciones también puede traer algunos beneficios. Debido a la jornada electoral, varios establecimientos comerciales en Bogotá anunciaron promociones especiales para quienes presenten su certificado electoral, documento que acredita haber ejercido el derecho al voto.

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Uno de los lugares que se sumó a esta iniciativa es el centro comercial Parque Caracolí y Parque La Colina, donde diferentes marcas están ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos para los ciudadanos que participaron en las urnas.

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Descuentos en ropa, accesorios y perfumería

De acuerdo con la información divulgada por el centro comercial, estas son algunas de las promociones disponibles para quienes presenten su certificado electoral:

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Tous: 40 % de descuento en referencias seleccionadas y un 15 % adicional por la compra de dos o más artículos.

40 % de descuento en referencias seleccionadas y un 15 % adicional por la compra de dos o más artículos. Falabella: descuentos de hasta el 50 % en categorías como perfumería, vestuario, calzado y accesorios seleccionados.

descuentos de hasta el 50 % en categorías como perfumería, vestuario, calzado y accesorios seleccionados. Esprit: 50 % de descuento en productos y referencias participantes.

50 % de descuento en productos y referencias participantes. Americanino: 30 % de descuento en todas las prendas al comprar dos o más unidades.

30 % de descuento en todas las prendas al comprar dos o más unidades. Chevignon: hasta 40 % de descuento en compras de “total look”, es decir, al adquirir cuatro prendas.

hasta 40 % de descuento en compras de “total look”, es decir, al adquirir cuatro prendas. Tania: 20 % de descuento, sujeto a términos, condiciones y productos participantes.

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Los organizadores recomendaron consultar directamente en cada establecimiento las fechas de vigencia de las promociones y las condiciones específicas de aplicación.

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Los beneficios que otorga el certificado electoral en Colombia

Más allá de las promociones comerciales, el certificado electoral también permite acceder a una serie de incentivos contemplados en la legislación colombiana para promover la participación democrática.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Medio día de descanso remunerado

Los trabajadores que participen en las elecciones tienen derecho a solicitar medio día de descanso compensatorio remunerado. Este beneficio debe coordinarse con el empleador dentro de los plazos establecidos por la ley.

Descuentos en trámites estatales

El certificado electoral permite obtener reducciones en algunos trámites ante entidades públicas, entre ellos:

Expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía.

Trámites relacionados con el pasaporte.

Algunos procesos ante instituciones de educación superior públicas.

Ventajas en concursos y acceso a educación

La ley también contempla beneficios para quienes participan en las elecciones cuando se presentan empates en concursos de mérito para acceder a cargos públicos o cupos educativos, otorgando una ventaja al ciudadano que pueda acreditar su participación electoral.

Incentivos en instituciones de educación superior

En algunos casos, estudiantes de universidades públicas pueden acceder a descuentos en costos de matrícula o trámites académicos, según la reglamentación vigente y las disposiciones de cada institución.

Un incentivo para fortalecer la participación

Las autoridades han destacado que estos beneficios buscan reconocer el compromiso de los ciudadanos con la democracia y fomentar una mayor participación en los procesos electorales.

Por ello, quienes acudieron a las urnas durante la jornada electoral son invitados a conservar su certificado electoral, ya que este documento no solo sirve como constancia de votación, sino que también puede representar ahorros y ventajas en distintos trámites y establecimientos comerciales.

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