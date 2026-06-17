El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, si gana la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, una de sus primeras decisiones de gobierno será iniciar la renegociación de la deuda externa de Colombia como estrategia para recuperar las finanzas públicas del país.

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En entrevista con Blu Radio, afirmó que el proceso comenzaría al día siguiente de su posesión y que el encargado de liderar las conversaciones internacionales sería José Manuel Restrepo, a quien presentó como futuro vicepresidente.

Según explicó, ya se han adelantado acercamientos con organismos internacionales, el Gobierno de Estados Unidos y actores de la banca privada para explorar alternativas de refinanciación.

“Hay que renegociar la deuda. El día siguiente de la posesión nos ponemos en eso. El enviado será el doctor José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de la República. Tenemos que recuperar las finanzas públicas porque todo se va en gastos de funcionamiento”, apuntó.

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A esto, Néstor Morales dijo: “Es una noticia muy grande, es algo que no pasa todos los días. Es un rompecabezas internacional”.

Sobre las palabras de Morales, De la Espriella agregó: “Sí, pero es que no hay otra salida. Toca hacerlo”.

De la Espriella argumentó que el alto peso del pago de la deuda y los gastos de funcionamiento hacen insostenible el manejo fiscal actual, por lo que considera necesario modificar las condiciones de pago para liberar recursos.

Además, anunció que dentro de sus propuestas económicas contempla reducir algunos impuestos, entre ellos el 4×1.000 y el gravamen sobre la gasolina, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico y atraer inversión extranjera.

También reiteró su respaldo al fracking, asegurando que impulsaría esta actividad bajo criterios de sostenibilidad ambiental para aumentar los ingresos del país.

Qué es la deuda externa en Colombia

La deuda externa en Colombia es el dinero que el país —a través del Gobierno, empresas privadas o entidades financieras— solicita prestado a bancos, organismos internacionales o inversionistas que están fuera del territorio nacional. Ese dinero debe devolverse en el plazo acordado y normalmente incluye el pago de intereses.

En términos simples, funciona como cuando una familia pide un crédito para financiar un gasto importante: recibe recursos hoy y se compromete a pagarlos en el futuro. En el caso del país, esos recursos suelen utilizarse para financiar obras de infraestructura, cubrir déficits fiscales, sostener programas sociales, pagar obligaciones anteriores o impulsar el crecimiento económico.

La deuda externa se divide en dos grandes grupos: deuda pública y deuda privada. La pública corresponde a los préstamos adquiridos por el Estado colombiano para financiar sus necesidades; la privada incluye las obligaciones que tienen empresas y entidades financieras colombianas con acreedores del exterior.

Tener deuda externa no es necesariamente algo negativo, ya que la mayoría de países recurren a este mecanismo para obtener recursos y financiar proyectos de desarrollo. El desafío está en mantenerla en niveles sostenibles, de manera que el pago de capital e intereses no afecte el presupuesto nacional ni genere presiones sobre la economía o las finanzas del país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: