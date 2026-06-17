La detención del activista político Beto Coral por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en los Estados Unidos ha provocado una inmediata y virulenta reacción por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. Lejos de adoptar una postura diplomática, prudente o institucional —habitual en los jefes de Estado cuando un connacional enfrenta procesos con agencias federales extranjeras—, el mandatario colombiano optó por el camino de la confrontación directa. A través de un vehemente mensaje, Petro arremetió contra el senador republicano Bernie Moreno, quien previamente había cuestionado que Coral utilizara el asilo político para actuar supuestamente como un agente encubierto de un gobierno extranjero.

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En su argumentación, el presidente Petro recurrió a una conocida estrategia de defensa basada en el sentimentalismo y el pasado familiar, en un aparente intento de desviar la atención de los cuestionamientos legales o migratorios que pesan sobre el activista. El mandatario enfatizó que Beto Coral es hijo de un oficial de la Policía colombiana que perdió la vida en la lucha contra Pablo Escobar, argumentando que el asilo otorgado en su momento por EE. UU. tenía como fin protegerlo de los narcotraficantes. Sin embargo, analistas políticos señalan que esta narrativa histórica, aunque trágica, resulta jurídicamente irrelevante frente a la actual investigación que adelanta el HSI, la cual evalúa el comportamiento reciente de Coral en suelo norteamericano y no los antecedentes de su núcleo familiar.

El tono del presidente escaló al punto de lanzar advertencias directas al legislador estadounidense, señalando que si Moreno se expresa contra los colombianos en el exterior, él “tomará sus decisiones”. Esta declaración ha sido calificada por expertos en derecho internacional como un exceso retórico y una intromisión desproporcionada en el debate político de otra nación. Además, Petro acusó directamente a las autoridades norteamericanas de una supuesta doble moral, afirmando de manera generalizada que en ese país “se indulta a narcotraficantes y se expulsa a los que lucharon contra el narcotráfico”.

La respuesta de la Casa de Nariño también revivió viejas rencillas personales del mandatario, quien aprovechó el escenario para denunciar que el sistema estadounidense supuestamente lo censuró en el pasado al impedirle dictar una conferencia en una universidad de Boston. Bajo esa misma línea de victimización, Petro aseguró que la captura de Coral no obedece a un proceso legal de control migratorio o de seguridad, sino a un acto de “censura contra periodistas” y a una supuesta campaña de espionaje que su gobierno no practica. Incluso, el presidente tildó a Moreno de actuar por “simple racismo y odio hacia los colombianos”, un señalamiento severo considerando que el propio senador estadounidense tiene raíces colombianas.

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Finalmente, el mandatario intentó restar legitimidad e influencia al senador republicano y a la oposición colombiana en Washington, asegurando que Moreno y su bancada “engañan” al expresidente y candidato Donald Trump. “Ya sabe que ni Trump lo conoce a usted ni a su candidato”, concluyó Petro en su arremetida. Con este pronunciamiento, el Gobierno nacional decide asumir como propia la defensa de un polémico activista, transformando un caso estrictamente judicial y migratorio en una trinchera ideológica que amenaza con desgastar las ya complejas relaciones bilaterales con el Capitolio de los Estados Unidos.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.