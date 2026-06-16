El candidato presidencial Iván Cepeda salió al paso de los rumores sobre su estado de salud y presentó un certificado médico con el que busca despejar las dudas que han circulado en redes sociales sobre su capacidad para ejercer la Presidencia de la República. El aspirante lideró una rueda de prensa en la que entregó detalles sobre su condición médica actual y cuestionó las versiones que han puesto en entredicho su idoneidad para el cargo.

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El documento médico fue expedido el pasado 14 de junio y recoge su historial clínico. Allí se indica que Cepeda tuvo cáncer de colon, enfermedad que fue tratada mediante quimioterapia y una intervención quirúrgica. El informe también señala que sufrió una recaída en el pasado, pero que esta fue atendida oportunamente y superada con éxito.

El certificado concluye que el candidato permanece bajo vigilancia médica especializada y que no existen señales recientes de reaparición de la enfermedad. El documento precisa textualmente: “Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico, con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento”.

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Durante su intervención, Cepeda defendió el derecho a la privacidad en asuntos relacionados con la salud, aunque reconoció que quienes aspiran a cargos públicos tienen la obligación de informar a la ciudadanía sobre aspectos que puedan resultar de interés para los votantes. El candidato insistió en que ha actuado con transparencia frente a este tema.

“Se trata de una esfera de la vida privada”, afirmó Cepeda al hablar sobre la información médica de las personas. Sin embargo, aclaró que entiende la necesidad de ofrecer explicaciones debido a la relevancia pública de su aspiración presidencial.

Asimismo, el candidato lanzó críticas contra quienes han difundido versiones sobre su estado de salud. “Pero eso es una cosa y otra proceder a hacer una campaña difamatoria absolutamente falaz con relación a mi condición médica”, señaló, en referencia a cuestionamientos que, según dijo, han sido impulsados por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Finalmente, Cepeda sostuvo que el certificado médico demuestra que puede continuar con normalidad sus actividades políticas y que se encuentra en condiciones de asumir las exigencias de una eventual Presidencia. “Estoy en las mejores condiciones”, agregó.

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