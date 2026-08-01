Al menos seis explosiones se registraron en la madrugada de este sábado primero de agosto en inmediaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander, en un hecho que, de manera preliminar, deja siete policías heridos, según Caracol Radio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan videos del ataque a la casa del congresista Ariel Rodríguez: así le lanzaron dos granadas)

Según la emisora, todo inició con la explosión de un carrobomba y luego se presentaron varias ráfagas de cilindros bomba. La onda explosiva se sintió en distintos sectores de la capital nortesantandereana y provocó momentos de pánico entre residentes y comerciantes de la zona.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de Cenabastos, mientras organismos de seguridad y equipos antiexplosivos adelantan inspecciones para establecer lo ocurrido y verificar si existen más artefactos en el sector.

Lee También

Atentado en Cúcuta pic.twitter.com/UxvLLn2FNP — STALING PAREDES (@PRINCIPE7821) August 1, 2026

Dos camiones cargados con explosivos fueron detonados en Cúcuta en zona residencial, cercanía al comando de Policía de Norte de Santander. 🚨⬇️ pic.twitter.com/LV22PVH0aB — Tatan Mojica (@TatanMojicaR) August 1, 2026

De acuerdo con el periodista ‘Tatán’ Mojica, fueron dos los carrobomba que explotaron en inmediaciones de las instalaciones de la Policía, en una zona residencial sobre la vía que conduce de la avenida Libertadores a Cenabastos.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.