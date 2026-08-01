Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La Superintendencia Nacional de Salud encendió las alarmas sobre el deterioro en la atención del sistema de salud en el departamento de Risaralda. De acuerdo con Juan David Duque, quien se desempeña como superintendente delegado para Entidades Territoriales y Protección al Usuario, la región se ubica como la peor del país en el manejo de quejas, peticiones y reclamos relacionados con la prestación de servicios médicos, a diferencia de la tendencia nacional que reporta disminución en este tipo de reportes.

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Duque indicó que, mientras en la mayoría del territorio colombiano las quejas han venido disminuyendo, tanto en Pereira como en el resto de Risaralda, los usuarios muestran insatisfacción creciente. “Risaralda es el peor departamento del país en este indicador y Pereira es la segunda ciudad con mayor tasa de quejas”, aseguró, situando a la ciudad por encima incluso de capitales como Bogotá. Según los datos presentados por la entidad, en Pereira la tasa anual de quejas alcanza los 670,81 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra elevada si se compara con Bogotá (542) y el promedio nacional (530).

Esta situación va en contravía con los avances observados a nivel nacional, donde los reclamos por entrega de medicamentos bajaron un 24 % en los últimos meses. Sin embargo, en Risaralda y especialmente en Pereira, estos aumentaron un 12 %. Duque señaló que persisten problemas como la entrega tardía de medicamentos y largas esperas para acceder a citas con especialistas, factores que han llevado a una mayor congestión en los servicios de urgencias. Como agravante, entidades promotoras de salud, conocidas como EPS, como Sura, Sanitas y Salud Total, han mostrado un deterioro en la calidad de atención y están bajo vigilancia por parte de la Superintendencia.

El superintendente fue enfático en señalar la poca efectividad de las labores de inspección y control de las secretarías de Salud y entidades territoriales, responsabilizando directamente a alcaldes, gobernadores y secretarios del sector por no corregir esta tendencia. En respuesta, la Superintendencia ha fortalecido sus acciones en la región, realizando cerca de 70 visitas en Pereira y Risaralda en los últimos dos meses. Además, se adelantan investigaciones y medidas cautelares contra los dispensarios que incumplen con la entrega de medicamentos, y no se descarta el cierre de aquellos que reincidan en incumplimientos.

Finalmente, Duque hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier barrera que limite el acceso al sistema de salud, subrayando que “la salud es un derecho, no un favor”.

¿Por qué aumentaron las quejas en el sistema de salud de Risaralda?

De acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Salud, el aumento de quejas en Risaralda se explica por la falta de entrega oportuna de medicamentos y las demoras para acceder a citas con especialistas. Esta situación, sumada al bajo nivel de vigilancia e inspección por parte de las autoridades locales, ha empeorado la atención y generado mayor insatisfacción entre los usuarios.

¿Qué papel tienen las EPS en la crisis del sistema de salud en Risaralda?

En el contexto de la crisis en Risaralda, la Superintendencia citó que EPS como Sura, Sanitas y Salud Total han mostrado un deterioro en la prestación de servicios y permanecen bajo monitoreo. Estas entidades juegan un papel clave, ya que sus deficiencias contribuyen al aumento de reclamos y a las dificultades de los pacientes para recibir atención y medicamentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.