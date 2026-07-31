Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El arte del baile vuelve a poner a Risaralda en el mapa internacional gracias a una delegación de 21 artistas que, equipados con disciplina y maletas cargadas de trofeos previos, se preparan para representar al departamento en el World Championship Punta’l Pie, un evento de talla global que tendrá como sede Santa Marta, Colombia. De acuerdo con El Diario, estos bailarines, cuyas edades oscilan entre los 11 y los 28 años, muestran no solo destreza en ritmos como la salsa y la bachata, sino también una formación integral que va mucho más allá de lo técnico.

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Bajo la dirección de Juanita Quintero, quien suma seis títulos internacionales en México y experiencias en países como Holanda, Alemania y Brasil, el grupo no solo apuesta por la perfección de pasos y coreografías. El proceso que promueve Quintero se fundamenta en una preparación “biopsicoespiritual”, abordando no solo el cuerpo sino también la mente y el espíritu de cada integrante. Según explica la líder, el trabajo en la autoestima, el manejo de emociones y hasta superar el miedo escénico son piezas clave para que el arte trascienda los escenarios competitivos. La formación integral ha permitido que bailarines con diferentes retos, como problemas de aprendizaje o discapacidades, logren participar y destacar en el baile, al menos dominando los pasos básicos.

El campeonato mundial en el que participan convoca a representantes de varios países, siendo el equipo de Risaralda la única delegación de este departamento. La preparación para esta competencia implica, según El Diario, estar listos para enfrentar hasta 30 rivales en cada categoría, con jóvenes que buscan defender títulos internacionales y otras que vivirán su primera experiencia mundialista. La delegación viaja acompañada por 14 acudientes, conformando un grupo de 35 personas y presentando cerca de 25 montajes diferentes, entre presentaciones solistas, dúos y grupales.

Desde la perspectiva de Juanita Quintero, el baile auténtico solo es posible cuando existe una verdadera conexión entre cuerpo, pensamiento y espíritu. Esta visión integral, sumada a los logros ya alcanzados a nivel nacional e internacional, hacen que la presencia de Risaralda en este mundial no solo sea una oportunidad de competencia, sino también una plataforma para posicionar a Pereira como un referente cultural en la escena de la danza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan los artistas pereiranos para competir en el World Championship Punta’l Pie?

La preparación de los artistas pereiranos para esta competencia mundial incluye un proceso integral denominado preparación “biopsicoespiritual”, que consiste en fortalecer cuerpo, mente y espíritu. Bajo la dirección de Juanita Quintero, los participantes trabajan desde la técnica en la salsa y la bachata hasta el manejo de emociones, la confianza y la conexión con su don artístico. Este enfoque permite que tanto quienes tienen experiencia como aquellos con retos de aprendizaje participen y se destaquen en el escenario.

¿Qué retos enfrentan los bailarines de Risaralda en el campeonato Punta’l Pie?

Según El Diario, los bailarines de Risaralda deben enfrentarse a hasta 30 participantes por categoría en el campeonato Punta’l Pie, con un total de 25 montajes presentados entre solistas, dúos y grupos. Para las niñas menores de 13 años, será la primera vez en una competencia mundial, mientras que otros integrantes tienen el desafío de defender los títulos que ya han ganado. La experiencia implica además el manejo de pánico escénico y lesiones, lo que refuerza la importancia de la preparación integral.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.