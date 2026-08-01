Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira vuelve a consolidarse como epicentro del bádminton en Colombia, reafirmando su posición de liderazgo gracias al esfuerzo tanto de sus deportistas como del entrenador William Gutiérrez. De acuerdo con información publicada por El Diario, la ciudad acoge en el Coliseo Menor una nueva edición del Campeonato Nacional Mayores, con categorías Sub-17, Sub-19 y Master. Este evento marca un paso significativo dentro del proceso competitivo para los atletas, especialmente para quienes representan al departamento de Risaralda.

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Para este campeonato, según explicó el director técnico William Gutiérrez, se inscribieron 150 deportistas provenientes de siete departamentos. En el caso de Risaralda, la delegación cuenta con 23 atletas, participación que refleja la presencia no solo de integrantes de la liga local sino de programas de desarrollo en municipios como Marsella y Santa Rosa. El entrenador celebra este logro, atribuyéndolo en parte al respaldo de la Gobernación de Risaralda y al trabajo de base en regiones donde anteriormente se veía complejo promover el bádminton. Ahora, estos municipios contribuyen con nuevos talentos, sobre todo en las categorías juveniles.

La mirada está puesta en los Juegos Deportivos Nacionales de 2027, objetivo principal de los deportistas y ligas presentes en la competencia. Como señaló Gutiérrez, este campeonato nacional permite a los equipos “medir fuerzas” y prepararse para el clasificatorio programado para mayo del próximo año, camino esencial hacia el certamen de 2027. La importancia de visibilizar estos logros y progresos, según el entrenador, también recae en el papel de los medios de comunicación, los cuales ayudan a destacar el crecimiento del bádminton risaraldense tanto en el país como fuera de él.

Las voces de las jugadoras Gabriela Ortiz, Juliana Castaño y Juliana Giraldo, todas de Risaralda, resaltan el ambiente positivo del evento, la motivación de competir en casa y el orgullo de representar a su departamento. Para ellas, disputar el campeonato nacional en Pereira les da fuerza extra gracias al apoyo de familiares y amigos, y las impulsa a buscar el primer lugar en el podio.

Finalmente, Gutiérrez recuerda que este es el segundo campeonato nacional en la categoría de mayores, Sub-17, Sub-19 y máster que se realiza en Pereira, y subraya el valor que tiene para el ranking nacional de la disciplina, donde las delegaciones buscan cerrar el año figurando como las mejores del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Pereira es considerada el epicentro del bádminton en Colombia?

La ciudad de Pereira se considera el epicentro del bádminton colombiano por su constante organización de eventos nacionales, el desarrollo de talentos en diferentes municipios y el liderazgo de su entrenador William Gutiérrez, quien impulsa la disciplina y lidera procesos de selección nacional, según lo informado por El Diario.

¿Cuál es la importancia del Campeonato Nacional de Bádminton para los deportistas?

El Campeonato Nacional de Bádminton permite a los deportistas medir su rendimiento frente a rivales de todo el país, sumar puntos para el ranking nacional y prepararse para competencias clave como el clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales de 2027, según declaraciones de los protagonistas citados por El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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