La exalcaldesa de Bogotá Claudia López se ha convertido en una de las figuras más observadas dentro del panorama político de cara a la segunda vuelta presidencial. Aunque muchos sectores daban por hecho que terminaría respaldando al candidato Iván Cepeda, su silencio ha llamado la atención y ha generado múltiples especulaciones sobre las razones que la mantienen sin anunciar una adhesión oficial.

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Ahora, una nueva versión conocida y revelada por D’Arcy Quinn apunta a que la demora no estaría relacionada con diferencias programáticas ni con asuntos ideológicos, sino con una negociación de carácter político.

Según la información revelada por la periodista, López habría condicionado su respaldo a la obtención de una escisión dentro del Partido Verde, una decisión que permitiría a un sector de esa colectividad separarse y conformar una nueva fuerza política con personería jurídica propia.

La información señala que los sectores más cercanos al petrismo dentro de la Alianza Verde han intentado encontrar una fórmula para satisfacer esa petición. Sin embargo, hasta el momento no se habría logrado concretar la escisión que estaría buscando la exalcaldesa.

La situación resulta especialmente relevante porque Claudia López sigue siendo una de las dirigentes políticas con mayor reconocimiento nacional y conserva influencia sobre una parte del electorado de centro. Su eventual apoyo podría representar un impulso para cualquiera de los candidatos que disputan la Presidencia.

Durante los últimos años, López ha mantenido una relación compleja con el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque comparte algunas banderas progresistas, también ha sido una de las voces más críticas frente a varias decisiones de la administración nacional. Esa posición intermedia la convirtió en un actor clave durante la campaña presidencial.

Por esa razón, la expectativa sobre su decisión ha ido creciendo a medida que se acerca la jornada electoral. Sin embargo, el margen para seguir aplazando una definición se estaría agotando, pues la segunda vuelta será este 21 de junio.

De acuerdo con esa versión, la exalcaldesa tendría que anunciar muy pronto si se suma oficialmente a la campaña de Iván Cepeda o si decide mantenerse al margen de la contienda. La incógnita ahora es si logrará obtener las garantías políticas que estaría buscando o si finalmente deberá tomar una decisión sin haber conseguido ese objetivo.

Hasta el momento, Claudia López no se ha pronunciado públicamente sobre estas versiones ni ha confirmado que exista una negociación relacionada con una eventual escisión del Partido Verde.

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