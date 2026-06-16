El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió al papel que podrían desempeñar Estados Unidos y otros aliados internacionales en un eventual escenario de manifestaciones y orden público, luego de la segunda vuelta presidencial.

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En entrevista con Blu Radio, el candidato aseguró que cualquier decisión sobre una posible cooperación internacional dependería de las circunstancias que se presenten una vez se conozcan los resultados electorales. El aspirante destacó que actualmente se considera uno de los líderes de la oposición, luego de los más de 10 millones de votos obtenidos en la primera vuelta.

“Eso tendríamos que evaluarlo”, afirmó el candidato al ser consultado sobre el rol que podría jugar Estados Unidos. Además, señaló que ha recibido mensajes de respaldo desde ese país y recordó que, según dijo, existe disposición de apoyo hacia su proyecto político.

De la Espriella sostuvo que una eventual participación de Estados Unidos estaría condicionada a que la oposición considere necesario solicitar ayuda o cooperación internacional. “Lo que podría ser Estados Unidos está supeditado a que, como fungimos hoy como jefes de la oposición, solicitemos esa ayuda o cooperación, en caso de que sea necesario”, explicó.

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El aspirante también habló sobre la posibilidad de que surjan controversias alrededor de los resultados de la segunda vuelta y puntualmente sobre la reacción de Gustavo Petro que pueda apuntar a no salir de la presidencia. Aunque manifestó que espera que las instituciones respeten el resultado de las urnas, afirmó que la oposición permanecerá atenta a cualquier situación que considere irregular.

“Yo creo que hay que pensar y creer que aun cuando el Gobierno no reconozca los resultados va a evitar tratar de atornillarse en el poder”, señaló.

Finalmente, De la Espriella indicó que, en una situación de ese tipo, contarían con el respaldo de las fuerzas militares, aliados internacionales y sectores de la oposición para defender el orden constitucional. “Nuestro Ejército de Colombia, nuestros aliados internacionales y nosotros, la oposición, estaremos prestos a hacer lo que la Constitución y la ley corresponden”, concluyó.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: