El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte denuncia contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a quien señaló de supuestamente utilizar su cargo para favorecer la campaña de Iván Cepeda días antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

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(Vea también: De la Espriella se sinceró por revelación de su historia clínica en elecciones: “Es lo que hay”)

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista en Noticias RCN, donde el aspirante aseguró que existirían presiones indebidas desde entidades territoriales para inclinar el voto en distintas regiones del país. Según De la Espriella, estas acciones no serían aisladas y comprometerían a varios funcionarios públicos.

Acá, lo mencionado por De la Espriella:

🔴🇨🇴🇺🇸ATENCIÓN. Tal como lo habíamos anticipado, @ABDELAESPRIELLA confirma que ha enviado las pruebas al departamento de estado de Estados Unidos sobre compra de votos del Gobernador de Boyacá @CarlosAmayaR Te lo advertimos Carlitos! pic.twitter.com/VAOZGOa0Bt — By Viral 24 (@ByViral24) June 16, 2026

En su intervención, el candidato amplió el alcance de sus denuncias y mencionó que este tipo de prácticas se estarían presentando también en otras zonas del país.

“Están utilizando platas públicas; el gobernador, por ejemplo, también de Nariño, están metidos en eso, el actual gobernador, presionando a la gente, presionando a los alcaldes, haciendo de todo para ponerle votos a Cepeda en Nariño”, dijo, sugiriendo la existencia de un patrón de comportamiento en diferentes administraciones locales.

Las afirmaciones del candidato se dan en un contexto de alta tensión política, a pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 21 de junio. En este escenario, las campañas han intensificado sus discursos y señalamientos, especialmente frente a posibles irregularidades en el proceso electoral.

Hasta el momento, De la Espriella no ha presentado públicamente pruebas concretas que respalden sus acusaciones. Sin embargo, sus declaraciones han despertado reacciones en el ámbito político, particularmente por la gravedad de los señalamientos, que apuntan a un presunto uso indebido de recursos públicos y de la institucionalidad para influir en el voto ciudadano.

Carlos Amaya respondió a señalamientos de De la Espriella

Luego de las declaraciones del candidato, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, respondió a través de su cuenta de X con un mensaje en el que evitó profundizar en la polémica y reiteró su enfoque en la gestión administrativa.

“No voy a caer en polémicas electorales a una semana de la segunda vuelta presidencial. Mi tarea no es dividir a Boyacá ni enviar mensajes de división en este país que tanto necesita de reconciliación. Mi tarea es gobernar”, expresó el mandatario.

En su pronunciamiento, Amaya defendió su gestión y aseguró que su trabajo ha estado centrado en el territorio y en el cumplimiento del Plan de Desarrollo. “En dos años y medio he realizado por lo menos 500 visitas a municipios. He estado en todos los pueblos de Boyacá. Lo he seguido haciendo estos últimos meses y semanas. Y lo seguiré haciendo hasta el 31 de diciembre de 2027”, indicó.

Acá, lo dicho por Amaya:

No voy a caer en polémicas electorales a una semana de la segunda vuelta presidencial. Mi tarea no es dividir a Boyacá ni enviar mensajes de división en este país que tanto necesita de reconciliación. Mi tarea es gobernar. Y eso es lo que he hecho desde el primer día: recorrer… https://t.co/lhFotqiumM — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) June 16, 2026

El gobernador también enfatizó que sus intervenciones sobre el proceso electoral han sido claras, centradas en promover un ambiente de respeto y tranquilidad. “Mis intervenciones públicas y privadas sobre el proceso electoral han sido claras y verificables: llamado al voto libre, al respeto, a la no agresión y a la serenidad”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a evitar la polarización política y a no permitir que las elecciones generen divisiones sociales. “Boyacá está por encima de cualquier campaña. Somos hijos de la misma tierra y no podemos permitir que una coyuntura política siga sembrando división”, señaló.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: