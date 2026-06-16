El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las advertencias de algunos sectores políticos sobre lo que podría ocurrir en el país tras la segunda vuelta presidencial.

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(Vea también: Cepeda explica que, si queda presidente, esto hará para reemplazar una constituyente)

Durante una entrevista con el periodista Néstor Morales en Blu Radio, el aspirante respondió a una pregunta relacionada con declaraciones atribuidas a dirigentes del petrismo como Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo.

Morales planteó el debate sobre el tono de la campaña y expresó preocupación por un eventual aumento de la tensión política tras los comicios. Acá, la entrevista completa:

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De la Espriella habló de los “incendiarios del petrismo”

En su respuesta, el candidato aseguró que el país no puede acudir a las urnas bajo amenazas o presiones.

“Lo que no puede ser es que Colombia vaya a las urnas extorsionada por los incendiarios del petrismo; eso es impresentable”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que respetará a la oposición siempre y cuando actúe dentro del marco constitucional y legal.

“Yo soy un demócrata. Voy a respetar a la oposición siempre y cuando la oposición respete la ley”.

El aspirante añadió que, de llegar a la presidencia, hará cumplir el orden jurídico si se presentan actos que afecten la institucionalidad.

“Si la oposición quiere incendiar el país y yo soy el presidente, lo voy a defender por la ley, por la fuerza de las leyes de la República, como manda la Constitución”.

De la Espriella también hizo un llamado a sus seguidores para acudir masivamente a las urnas el próximo domingo. Según dijo, una victoria contundente disminuiría las posibilidades de que algunos sectores intenten desconocer el resultado electoral.

“En la medida en que esta victoria sea muy contundente, la izquierda radical encabezada por el señor Petro, el señor Carrillo, el señor Bolívar, el señor Cepeda y demás, lo pensarán dos veces antes de incendiar el país”.

Finalmente, se refirió a un eventual desconocimiento del resultado de la elección.

“Si ellos, a pesar del triunfo, pretenden desconocer el resultado como lo hicieron ya en primera vuelta, pues entonces tiene que activarse la Constitución y el respeto de la ley”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: