La Alcaldía de Bogotá anunció una modificación de última hora en la ley seca que regirá durante el fin de semana en la capital por las elecciones presidenciales. Aunque inicialmente se había informado que la restricción comenzaría el viernes a las 6:00 de la tarde, el Distrito confirmó que la medida arrancará finalmente a las 00:00 horas del sábado.

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El cambio fue dado a conocer por el secretario de Gobierno, quien aclaró que los ciudadanos podrán comprar y consumir bebidas alcohólicas con normalidad durante toda la jornada del viernes.

“La ley seca que habíamos anunciado que arranca el viernes a las 6 de la tarde, arranca a las 00 del día sábado. Hasta las 11:59 del viernes no hay ley seca”, explicó el funcionario.

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#BOGOTÁ | “Hasta las 11:59 p.m. del viernes no hay ley seca en la ciudad”, confirma el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero (@GAquinteroA). Vía @soysebasherrerahttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/cUj9CJthxr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 16, 2026

De acuerdo con el anuncio, la restricción permanecerá vigente durante todo el fin de semana y se extenderá hasta el lunes al mediodía. La decisión modifica el horario inicialmente previsto y da varias horas adicionales para el funcionamiento de establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas.

El secretario también señaló que la ciudad contará con espacios para que los aficionados puedan seguir los eventos deportivos programados durante esos días por el Mundial. Según indicó, la administración distrital trabajará de manera conjunta con la Federación Colombiana de Fútbol para facilitar puntos de encuentro para los hinchas.

“Con la Federación Colombiana de Fútbol, tanto en el sur como en el norte, vamos a tener transmisión para vivir la fiesta del fútbol”, afirmó.

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