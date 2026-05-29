La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia, Asobares Colombia, rechazó la implementación de la Ley Seca en Bogotá durante el fin de semana electoral y pidió a la Alcaldía Mayor priorizar estrategias de seguridad articuladas con el comercio formal en lugar de restricciones que afectan la economía.

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El gremio aseguró que comparte el objetivo de garantizar unas elecciones pacíficas, pero considera que mantener una prohibición de 66 horas es una medida “obsoleta” que perjudica a miles de trabajadores y empresas de la capital.

Según Asobares, la restricción no elimina el consumo de alcohol, sino que lo traslada a la informalidad y al mercado negro, generando fuertes pérdidas para bares, restaurantes y toda la cadena de abastecimiento.

El gremio advirtió que cerca de 100.000 empleos directos e indirectos, entre meseros, artistas, personal logístico y de seguridad, se verán afectados por la cancelación de turnos durante los días de mayor actividad comercial.

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Además, señaló que empresarios y proveedores enfrentarían caídas en sus ingresos de entre 40% y 60%, mientras que sectores como el turismo, los conciertos y los eventos también sufrirían impactos negativos.

Asobares propuso fortalecer brigadas de autocuidado y redes de apoyo con la Policía para mantener la seguridad sin frenar la actividad económica de la ciudad.

Por qué hay Ley Seca en Colombia

La Ley Seca en Colombia es una medida de orden público que se aplica tradicionalmente durante las elecciones para prevenir alteraciones, hechos de violencia y disturbios relacionados con el consumo de alcohol.

La restricción consiste en prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos durante un periodo determinado antes, durante y después de las jornadas electorales.

El objetivo principal de esta norma es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente tranquilo y seguro.

Las autoridades consideran que el consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de riñas, desórdenes, vandalismo y conflictos políticos en momentos de alta tensión social y electoral. Además, busca facilitar el trabajo de la Policía y demás organismos de seguridad encargados de vigilar las votaciones.

La Ley Seca está contemplada dentro de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno Nacional y las alcaldías en el marco de procesos democráticos.

Aunque ha sido aplicada durante décadas en Colombia, en los últimos años algunos gremios empresariales y sectores del comercio han cuestionado su efectividad, argumentando que afecta la economía, el turismo y el empleo, especialmente en ciudades donde la vida nocturna mueve miles de millones de pesos cada fin de semana.

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