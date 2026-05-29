Las elecciones presidenciales se realizarán este domingo 31 de mayo y una de las principales dudas de los ciudadanos tiene que ver con el horario límite para votar.

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Según aclaró la Registraduría Nacional, las mesas de votación cerrarán estrictamente a las 4:00 de la tarde en todo el país. Esto significa que, una vez el reloj marque esa hora, ningún ciudadano podrá sufragar, incluso si todavía permanece haciendo fila dentro del puesto de votación y aún más si no ha entregado la cédula a los jurados de votación.

La entidad explicó que el hecho de estar esperando turno no garantiza el derecho al voto después de la hora oficial de cierre.

Por eso, las personas deben calcular el tiempo necesario para completar todo el proceso antes de las 4:00 p. m., incluyendo identificación, verificación de cédula, entrega del tarjetón y depósito del voto.

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La medida busca mantener el orden, la transparencia y la igualdad en la jornada electoral, ya que todas las mesas deben cerrar simultáneamente para iniciar el conteo de votos y la consolidación de resultados.

Permitir excepciones podría generar inconvenientes logísticos o cuestionamientos sobre el proceso.

Ante esta situación, la principal recomendación es acudir temprano al puesto de votación, verificar previamente el lugar asignado y llevar el documento de identidad en buen estado para evitar contratiempos.

Elecciones 2026: autoridades hablan de cómo será la seguridad

Las autoridades aseguraron que existen todas las garantías de seguridad para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, pese a los recientes enfrentamientos entre disidencias armadas en el departamento del Guaviare.

Según informó el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, las tropas ya fueron desplegadas en los 47 puestos de votación del departamento y mantienen control territorial para proteger la jornada democrática.

El oficial explicó que los combates entre las estructuras de alias “Calarcá” y “Mordisco” ocurrieron en zonas alejadas de los puestos de votación, por lo que no será necesario trasladar mesas electorales.

En total, Colombia contará con 118.346 mesas distribuidas en 13.489 puestos de votación para elegir al presidente del periodo 2026-2030. Además, la Registraduría reiteró el llamado a respetar los resultados electorales y aclaró dudas sobre los lapiceros usados durante la votación, asegurando que fueron sometidos a pruebas técnicas.

Por otro lado, el Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda política por presunto incumplimiento de las garantías electorales.

También se confirmó que la ley seca regirá desde el sábado 30 de mayo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 1 de junio al mediodía para preservar el orden público durante las elecciones.

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