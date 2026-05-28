A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, la narrativa de outsider que ha defendido el abogado penalista Abelardo de la Espriella empieza a confrontarse con la realidad de sus alianzas políticas. Aunque el candidato ha basado gran parte de su popularidad en el rechazo al establecimiento, identificándose como un representante de “los nunca” y argumentando que jamás ha gobernado ni competido en una elección popular, su campaña viene recibiendo el respaldo de sectores que pertenecen a quienes él mismo denomina de forma despectiva como “los de siempre”, incluyendo personas que trabajaron en los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

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El primer gran peso pesado político y empresarial que oficializó su respaldo es el clan Char. Este poderoso grupo familiar, dueño de empresas reconocidas como los supermercados SAO y Olímpica, la emisora Olímpica Estéreo, el banco Serfinansa y el club de fútbol Junior de Barranquilla, controla la alcaldía de la capital del Atlántico desde hace dos décadas. El movimiento de los Char frenó a su partido, Cambio Radical, de adherir a la campaña de la senadora uribista Paloma Valencia.

Aunque el petrismo es fuerte en Barranquilla, la adhesión representa un apoyo significativo en una ciudad de más de un millón de habitantes donde el actual alcalde, Alejandro Char, mantiene una alta popularidad. Cabe recordar que hace cuatro años este clan apostó por Federico ‘Fico’ Gutiérrez —cuyo movimiento, Creemos, apoya a De la Espriella desde enero—, quien quedó en tercer puesto detrás de Rodolfo Hernández.

El segundo peso pesado que acompaña al penalista desde los inicios de la campaña es el reconocido empresario Arturo Calle. El propio De la Espriella hizo pública esta adhesión a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto al distinguido magnate y detalló el rol que este tendría en un eventual gobierno suyo. Según el mensaje emitido por el candidato, el empresario formará parte de una iniciativa institucional para el sector corporativo.

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“Don Arturo Calle está firme por la Patria. Juntos vamos a lograr el milagro de construir una Colombia donde los independientes y emprendedores puedan convertirse en empresarios, con oportunidades reales, reglas claras y respaldo del Estado. En mi gobierno impulsaremos un Comité de Sabios, conformado por hombres y mujeres de experiencia probada, como don Arturo Calle, cuyo consejo, trabajo y visión serán fundamentales para llevar a Colombia a la grandeza que se merece. ¡Firme por los empresarios! ¡Firme por la Patria!”, afirmó el aspirante presidencial. Con estos movimientos, el candidato de la ultraderecha suma respaldos tradicionales en la recta final hacia las urnas.

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