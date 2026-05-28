La campaña presidencial en Colombia entró en sus horas definitivas y de máxima tensión de cara a la crucial primera vuelta de este 31 de mayo de 2026. En medio del frenético cierre de plazas públicas y la lluvia de ataques cruzados entre los aspirantes, una reveladora declaración de Ana Lucía Pineda, esposa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, encendió el debate político y las redes sociales tras confesar con total desparpajo cuál será el destino de su núcleo familiar en caso de sufrir una derrota en las urnas frente a Iván Cepeda o Paloma Valencia.

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Durante una íntima entrevista concedida a la revista Semana, la compañera sentimental del polémico abogado penalista abordó sin filtros los escenarios post-electorales y la tranquilidad con la que asumen el veredicto del pueblo colombiano este fin de semana. “Tenemos dos caminos: ganar o perder. Si perdemos no pasa nada, tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos con nuestros hijos, estamos en otro país, si queremos vamos a Colombia y, si no, no”, afirmó Pineda, dejando claro que el proyecto político no condiciona la estabilidad económica ni el bienestar de su hogar, el cual se encuentra radicado principalmente en el exterior.

La frase de la empresaria generó una inmediata oleada de comentarios en los círculos políticos del país, en un momento donde las últimas encuestas de firmas como AtlasIntel e Invamer muestran a Abelardo de la Espriella en un cerrado empate técnico en la punta de la intención de voto con el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, disputándose voto a voto el paso a la segunda vuelta presidencial. Mientras que los sectores afines a su campaña defienden la honestidad de la declaración, los contradictores ideológicos no tardaron en cuestionar la postura, argumentando que refleja una falta de arraigo y compromiso absoluto con las problemáticas sociales de las mayorías en el territorio nacional.

Con este panorama de polarización total, la campaña de De la Espriella quema sus últimos cartuchos para asegurar el voto de la centroderecha frente a las duras pullas que también le ha lanzado la senadora Paloma Valencia desde las toldas del uribismo. A solo tres días de que los jurados de votación inicien el conteo oficial, las palabras de Ana Lucía Pineda ponen sobre la mesa una realidad incontestable para los líderes de la candidatura: para ellos, el poder presidencial es un camino opcional, pues la comodidad de su vida fuera de las fronteras colombianas ya está plenamente garantizada.

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