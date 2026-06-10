Los bogotanos deberán prepararse nuevamente para un fin de semana con restricciones en la venta y consumo de licor. La Alcaldía de Bogotá confirmó que habrá ley seca durante tres días para la segunda vuelta presidencial, como una medida que busca reforzar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

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El anuncio fue hecho por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien explicó que la decisión se tomó después de evaluar lo ocurrido durante la primera vuelta presidencial y analizar el panorama para la jornada electoral que se avecina.

Según informó el funcionario, la ley seca comenzará a las 6:00 de la tarde del viernes 19 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

“Después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial, de cara a la segunda vuelta en Bogotá se ha tomado la decisión de mantener la ley seca”, afirmó Quintero.

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Después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial, de cara a la segunda vuelta en Bogotá se ha tomado la decisión de mantener la ley seca desde las 06.00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 12.00 p.m. del lunes 22 de junio.… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 11, 2026

El secretario reconoció que la medida puede generar molestias entre algunos ciudadanos y comerciantes, pero aseguró que responde a la necesidad de concentrar todos los esfuerzos institucionales en la seguridad de los comicios.

“Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico”, señaló.

Finalmente, el funcionario agradeció la comprensión de los habitantes de la capital e insistió en que el principal objetivo es asegurar que la jornada democrática se desarrolle sin alteraciones y en un ambiente de tranquilidad.

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