Una de las dudas que ha surgido frente a la segunda vuelta presidencial tiene que ver con la aparición de la fase “Defensores de la patria” en el tarjetón de Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio.

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Esto, teniendo en cuenta la orden del Tribunal Superior de Bogotá que prohíbe el uso de esta frase, también “Firmes por la patria” y símbolos como la bandera de Colombia, la camiseta de la Selección Colombia para su campaña.

Ante las dudas, el registrador nacional, Hernán Penagos, ha dado a conocer que pese a la orden del alto tribunal, la modificación no se hará efectiva para las próximas elecciones, pues el material electoral ya fue impreso y empezó a ser enviado a los consulados de otros países desde este 10 de junio.

“De ninguna manera se va a llevar a cabo algún cambio en la tarjeta electoral, ya que todas están distribuidas en el exterior”, dijo Penagos durante el comité de seguimiento electoral llevado a cabo este miércoles en el Hotel Tequendama.

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“No habrá modificaciones de tarjeta electoral, ni las que se envían en el exterior ni las que se distribuyen en todo el territorio nacional, entre otras razones, porque ya están impresas y porque la distribución nacional ya inició el día de hoy”, agregó el registrador en declaraciones entregadas a medios de comunicación.

Cabe mencionar que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá emitió la orden al candidato De la Espriella el pasado 9 de junio y especifica que todos estos símbolos deben ser retirados de su campaña en un plazo no mayor a 24 horas.

Respuesta de campaña de Abelardo de la Espriella a orden de retirar símbolos patrios

Uno de los abogados de la campaña del aspirante presidencial dio a conocer que ya está en marcha una acción legal para sobreponerse a la orden.

Fue Germán Calderón España quien presentó una tutela para controvertir la decisión judicial y para demandar penalmente al magistrado que adoptó la medida.

Según el litigante, es necesario acudir a otra instancia judicial para que se revise esta medida. Según Calderón, frases como “Firmes por la Patria” o “Defensores de la Patria” no se consideran únicamente lemas de campaña, sino herramientas de recordación que buscan conectar con los votantes. En el contexto de una elección presidencial, este tipo de expresiones concentra el mensaje, la promesa y el relato que un candidato desea transmitir a la ciudadanía.

La tutela busca que se garantice el derecho a utilizar estos símbolos y expresiones dentro de la estrategia electoral, argumentando que la restricción podría limitar la comunicación del candidato con los electores y afectar la esencia de su mensaje.

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