Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los resultados preliminares de las elecciones presidenciales siguen provocando reacciones. Una de las más fuertes llegó desde la analista política María Margarita ‘Paca’ Zuleta, quien cuestionó el pronunciamiento del mandatario y aseguró que su postura no representa una novedad dentro de su comportamiento político.

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En diálogo con Noticias Caracol, Zuleta analizó el mensaje en el que Petro afirmó que no reconoce el preconteo y sostuvo que únicamente aceptará los resultados que surjan de los escrutinios oficiales adelantados por jueces de la República.

Para la analista, los señalamientos del presidente contra el sistema electoral siguen una línea que ha mantenido durante años.

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“Estamos viendo al presidente con la misma tónica de siempre, atacando a la Registraduría. Aquí no hay nada nuevo. Él siempre ha atacado a la Registraduría, atacando el software”, afirmó.

Zuleta también destacó que el Pacto Histórico cuenta con presencia en las mesas de votación a través de testigos electorales, lo que, a su juicio, permite verificar los resultados obtenidos durante la jornada.

“Lo cierto es que hay testigos electorales del Pacto Histórico en cada una de las mesas del país, tomándole foto al E-14 y que pueden hacer el conteo”, agregó.

‘Paca’ Zuleta recordó que aún faltan los escrutinios

Durante su intervención, Zuleta explicó que los resultados conocidos hasta ahora corresponden al preconteo y recordó que el proceso electoral continúa con la etapa de escrutinios.

“Aquí estamos hablando del preconteo y después viene todo el proceso”, señaló.

La analista también resaltó que históricamente en Colombia no suelen registrarse diferencias significativas entre las cifras preliminares y los resultados definitivos.

“Lo cierto es que en Colombia nunca hemos tenido unas diferencias grandes entre el preconteo y los resultados definitivos”, indicó.

La declaración más contundente de Zuleta llegó cuando fue consultada sobre la motivación que podría existir detrás de los cuestionamientos del presidente.

“La lógica que yo veo del presidente es la de un perdedor que no quiere aceptar el resultado”, afirmó.

La analista comparó la situación con quienes rechazan los resultados de las encuestas cuando estas no les favorecen y sostuvo que la reacción encaja con la forma en que Petro ha manejado este tipo de escenarios.

“Yo creo que es como la gente cuando pelea con las encuestas; es una foto de un momento. Yo creo que es parte de la forma y el talante del presidente, pero lo cierto es el resultado que ya tenemos”, concluyó.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión política que se vive tras los resultados preliminares de la elección presidencial, en una jornada marcada por los cuestionamientos del mandatario al sistema de preconteo y por las reacciones de distintos sectores políticos frente al panorama electoral.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.