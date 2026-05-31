La candidata presidencial Paloma Valencia volvió a pronunciarse sobre el ambiente político que rodea las elecciones presidenciales y lanzó una crítica directa contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este cuestionara públicamente los resultados preliminares y el sistema de preconteo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuánto dinero recibirá Paloma Valencia por reposición de votos: dinero al que tiene derecho)

Horas después de conocerse las cifras que la dejaron fuera de la disputa presidencial, Valencia aseguró que las declaraciones del mandatario representan un riesgo para la confianza en las instituciones electorales y advirtió sobre lo que podría ocurrir en la segunda vuelta.

Paloma Valencia respondió a los cuestionamientos de Petro

A través de sus redes sociales, la dirigente del Centro Democrático rechazó que el jefe de Estado pusiera en duda el sistema electoral por sus diferencias con la empresa encargada del proceso tecnológico.

Lee También

“El Presidente de la República no puede desconocer el sistema electoral solo por sus enemistades personales con una empresa”, afirmó.

La candidata hizo referencia al mensaje publicado por Petro, en el que aseguró que no aceptará los resultados del preconteo y que únicamente reconocerá las cifras derivadas de los escrutinios oficiales.

El Presidente de la Republica no puede desconocer el sistema electoral, solo por sus enemistades personales con una empresa. Es una afrenta a la democracia y una preocupante ruta para desconocer su derrota en segunda vuelta. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 1, 2026

Valencia elevó el tono de sus cuestionamientos y aseguró que la postura del mandatario podría afectar la credibilidad del proceso electoral.

“Es una afrenta a la democracia”, señaló.

Sus declaraciones se conocen en medio de una creciente controversia política por las denuncias del presidente sobre presuntas inconsistencias entre el censo electoral oficial y los datos utilizados durante el proceso de conteo preliminar.

La advertencia de Paloma sobre la segunda vuelta

Uno de los puntos que más llamó la atención de su pronunciamiento fue la referencia a una eventual derrota del sector político cercano al Gobierno en la siguiente etapa electoral.

“Es una preocupante ruta para desconocer su derrota en segunda vuelta”, agregó.

Con esa frase, Valencia sugirió que los cuestionamientos de Petro podrían estar anticipando un escenario de desconocimiento de los resultados en caso de que el candidato respaldado por el oficialismo no logre imponerse en la definición presidencial.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.