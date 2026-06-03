A pocos días de la segunda vuelta presidencial, encendieron las alarmas por una nueva modalidad de fraude que está circulando. Ciudadanos han reportado la recepción de correos electrónicos que anuncian supuestos cambios en los puestos de votación, información que fue desmentida por las entidades encargadas del proceso electoral.

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La Secretaría de Seguridad de Bogotá publicó una advertencia en su cuenta de X para alertar a la ciudadanía sobre estos mensajes engañosos. La entidad señaló que la Registraduría no ha modificado los puestos de votación para la segunda vuelta y pidió a las personas desconfiar de correos sospechosos que incluyan enlaces o instrucciones para consultar supuestos cambios.

La Secretaría compartió incluso una captura de pantalla de uno de los mensajes fraudulentos que están llegando a los correos electrónicos de algunos ciudadanos. En la advertencia, la entidad insistió en que toda información relacionada con el proceso electoral debe verificarse únicamente a través de canales oficiales para evitar caer en engaños.

Por su parte, la Registraduría reiteró que los puestos de votación no se trasladan durante una jornada electoral, salvo en circunstancias excepcionales. Situaciones de orden público, emergencias derivadas de fenómenos naturales o solicitudes especiales de las autoridades locales pueden llevar a una reubicación, pero estos cambios son informados oficialmente por las entidades competentes.

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⚠️ No se deje engañar. @Registraduria no ha cambiado su puesto de votación para la segunda vuelta presidencial. Personas inescrupulosas están enviando esta información a los correos para engañarlo. No abra enlaces desconocidos y verifique la información en los canales oficiales.… pic.twitter.com/pw8SmMHLjW — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 3, 2026

A su vez, en caso de inundaciones u otros eventos que impidan el funcionamiento de un puesto de votación, pueden trasladarlo a un lugar seguro para garantizar el derecho al voto, pero dichos cambios siempre son comunicados por medios oficiales.

Riesgos de correos falsos sobre cambios en puestos de votación

Más allá de la desinformación electoral, este tipo de correos representa una amenaza para la seguridad digital de los ciudadanos. Una de las tácticas más comunes es el phishing, una modalidad en la que los delincuentes envían enlaces que dirigen a páginas falsas diseñadas para obtener contraseñas, datos bancarios o información personal de las víctimas.

Otro de los riesgos asociados a estos mensajes es la instalación de software malicioso. Al ingresar a enlaces desconocidos o descargar archivos adjuntos, los usuarios pueden infectar sus dispositivos con virus, programas espía o ransomware, un tipo de ataque que bloquea el acceso a los archivos y exige dinero para recuperarlos.

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