La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que concluyó el 100 % del escrutinio de la primera vuelta presidencial, proceso que estuvo a cargo de los jueces de la República en todo el territorio nacional y de las autoridades encargadas de consolidar los resultados en el exterior.

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(Vea también: “Fueron mínimas las reclamaciones”: Registraduría desmintió a Petro sobre supuesto fraude)

Luego de finalizar la revisión oficial de los votos, la entidad destacó un dato que llamó la atención en medio de las discusiones sobre la transparencia electoral: las reclamaciones no superaron el 0,7 % de las mesas

La entidad aseguró que este resultado refleja un proceso desarrollado bajo criterios de integridad, transparencia y rigor técnico.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó además el trabajo hecho por los jueces que integraron cerca de 3.000 comisiones escrutadoras en todo el país.

Este es el anuncio de la entidad:

📲📰 Concluido el 100 % del escrutinio a cargo de los jueces de la República, las reclamaciones no superaron el 0,7 %. Comunicado oficial ⬇️ pic.twitter.com/Mywt4Q59dU — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 3, 2026

Registraduría convoca a organismos de control

Después de las serias acusaciones del presidente Gustavo Petro, y el desconocimiento de los resultados electorales, Penagos también reiteró una invitación a las organizaciones políticas, los organismos de control y las misiones de observación electoral para que conozcan la información que fue entregada previamente a los auditores de los partidos políticos.

Según explicó la entidad, el encuentro busca revisar de manera detallada los datos correspondientes a puestos y mesas de votación en un ejercicio de transparencia institucional.

La convocatoria incluye a representantes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y organizaciones de observación electoral.

Registraduría ya prepara la segunda vuelta

La autoridad electoral confirmó igualmente que avanza en la organización logística de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el cronograma oficial, las votaciones comenzarán el 15 de junio para los colombianos en el exterior y se llevarán a cabo el 21 de junio en territorio nacional.

La jornada definirá quién sucederá a Gustavo Petro entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.